De plus en plus de places d’hébergement pour les aînés

De plus en plus de personnes âgées font le choix de s’installer dans une résidence pour aînés (RPA). C’est une décision importante qui a des retombées financières et psychologiques à long terme. Avec des Québécois de plus en plus vieillissants, les familles doivent s’assurer que leurs parents âgés font le bon choix d’hébergement. Le Journal a préparé un court dossier, avec nos collaborateurs en finances personnelles, pour répondre aux questions les plus fréquentes.

• À lire aussi: Hébergement des aînés: est-ce que le moment est venu?

• À lire aussi: Hébergement des aînés: un bail pas comme les autres

• À lire aussi: Hébergement des aînés: acheter en RPA, est-ce avantageux?

• À lire aussi: Hébergement des aînés: Oui, vous pouvez garder votre style de vie

• À lire aussi: Hébergement des aînés: bien magasiner sa résidence privée

CONSTATS SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES INSTALLATIONS

En 2019-2020, le Québec compte un total de 2577 milieux d’hébergement et milieux de vie ; les milieux offrant des services d’hébergement avec soins pour les personnes en perte d’autonomie comptent pour 48 % des organisations.

Les RPA constituent le milieu le plus important en nombre d’organisations avec 1745 milieux (68 %), dont près du quart offre des unités de soins.

Les milieux d’hébergement publics ou subventionnés par l’État, au nombre de 785, comptent pour un peu moins du tiers des milieux.

Les CHSLD représentent 16 % des milieux, la majorité étant des CHSLD publics ou privés conventionnés financés par le MSSS.

ÉVOLUTION DES PLACES D’HÉBERGEMENT

RÉPARTITION DES TYPES DE MILIEUX D’HÉBERGEMENT ET DE VIE AU QUÉBEC EN 2019-2020

TAILLE DES RÉSIDENCES MEMBRES DU RQRA

Sources : Extraction des données du MSSS, Répartition des capacités et des services autorisés au permis par installation, Système d’information sur les ressources intermédiaires et de type familial (SIRTF) et Registre des résidences privées pour aînés.