GRENIER, Solange



Au CHSLD René-Lavoie de Disraeli, le 4 juin 2022, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Solange Grenier, autrefois de Ste-Clotilde. Fille de feu monsieur Gédéon Grenier et de feu madame Marie- Anne Boucher. La famille vous accueillera aude 9h à 10h55.Madame Grenier laisse dans le deuil sa filleule Thérèse Prévost, qui l'a accompagnée pendant des années et jusqu'au dernier moment ; son frère Wilfrid (Yvette Garand), ses sœurs Julie (feu Arthur Latouche), Jeanne-Rose (feu Réal Routhier) et Angèle (Normand Falardeau).Elle était la sœur de : feu Gérard (feu Thercille Couture), feu Sr Thérèse, feu Éléonore (feu Henri-Louis Pomerleau), feu Sr Candite, feu Marie-Ange (feu Rosaire Lessard), feu Cécilia (feu Lionel Prévost), feu Germaine (feu Fernand Bernard), feu Jean-Luc (feu Lise Laplante), feu Georges (Réjeanne Hamel), feu Antoine et feu Émérentienne. Madame Grenier laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Grenier a enseigné au niveau primaire pendant de nombreuses années en tant que laïque et comme membre de la communauté religieuse des Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie.La famille désire remercier bien sincèrement tout le personnel du C.H.S.L.D. René-Lavoie de Disraeli pour les bons soins prodigués à madame Grenier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise des Sociétés d'Alzheimer. Soyez-en remerciés au nom de la défunte. Fédération Québécoise desSociétés d'Alzheimer, 4624 Rue GarnierMontréal, Québec H2J 3S7Tél. : 514-369-7891, sans frais :1-888-636-6473, Courriel : info@alzheimerquebec.ca. La mise en terre aura lieu au cimetière paroissial.La direction des funéraillesa été confiée à la maison