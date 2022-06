POINT, Annette



De Repentigny, le 13 juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Annette Point, épouse de feu monsieur Albert Sirois. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Manon), Claire, Michel (Ghislaine), ses petits-enfants: Isabelle, Daniel, Philippe, Alexandre, Marilyn et leurs conjoints et conjointes et amis, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Jeannine, Valeda, Lorraine, Colette, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.de 13 h à 15 h au