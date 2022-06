PARENT, Jocelyne



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 6 juin 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Jocelyne Parent, fille de feu monsieur Jean-Charles Parent et de feu madame Jacqueline Paquet. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Parent laisse dans le deuil, ses enfants: Nathalie Guay (Jean-François Bélanger) et Jean-François Guay (Mylène Crépault); ses petites-filles tant adorées: Myhalie et Éloïse Guay; ses frères et soeurs de la famille Parent: Lorraine (feu Jean-Noël Plante), Madeleine (Jean Paquet), Pierre (Mona Darveau), Francine (Antoine Jobin), Jacques (Diane Perron) et Claude (Josée Defoy); ses neveux et nièces: Isabelle, Sylvain, Martin, Katherine, Kaven, Audrey et Sandrine; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements particuliers aux infirmier(ères) de soins à domicile du CLSC de Pont-Rouge pour leurs soins si attentionnés et tant appréciés (une mention toute spéciale pour Josée Gauthier) et également au personnel des soins intensifs respiratoires de l'hôpital Laval (6e étage) pour tout le support et leur grand humanisme.La direction des funérailles a été confiée à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, Qc, H1T 4A9 cancer.ca/donnez.