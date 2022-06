CAUCHON, Marthe



À l'Hôpital Laval, le 8 juin 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Marthe Cauchon, conjointe de monsieur Michel Falardeau. Elle était la fille de feu Marie-Laure Gobeil et de feu Léopold Cauchon. Elle demeurait à Québec. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Georges (Lucienne Therrien), feu Louisette (feu Guy Ratté), Jean-Marc (Henriette Simard), Lauréat (feu Colette Laliberté), Claire, Lucette, Richard (Lorraine Asselin), Ginette, Charlotte. Francine (feu Michel Laliberté), Claude (Denise Germain), Édith (Jean-Pierre Bélanger); ses beaux-parents: Odilon Falardeau (feu Yvette Litalien, Marie-Claire Delarosbil), ses belles-soeurs de la famille Falardeau: Linda, Marlène (Roger), ainsi que de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dont son filleul préféré Maxim et 2 arrière-petits-neveux. Elle laisse également dans le deuil ses autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du 5e étage, des soins palliatifs et du Centre d'oncologie de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - Fond Alphonse L'Espérance. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.