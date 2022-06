Fête nationale du Québec: les grandes retrouvailles sur les Plaines et à la place des Festivals

Ressortez vos drapeaux fleurdelisés et enfilez votre plus beau linge bleu et blanc, pour la première fois depuis 2019, les plaines d’Abraham de Québec et la place des Festivals de Montréal vibreront au rythme des chansons d’ici à l’occasion de la fête nationale du Québec, le 23 juin.

Après des détours par Trois-Rivières et La Malbaie, où ont été présentés des spectacles sans public en raison des règles sanitaires qui étaient en vigueur en 2020 et 2021, l’heure est aux grandes retrouvailles entre les Québécois, leurs artistes et les grandes scènes extérieures des deux plus grandes villes du Québec.

«C’est un soulagement. Ou une délivrance», confie l’animateur du spectacle à Montréal, Pierre-Yves Lord.

À Québec, la fête aura une saveur particulière puisque le groupe Salebarbes, composé de musiciens d’origine acadienne du Québec et du Nouveau-Brunswick qui savent faire swinguer la compagnie, agira comme hôte de la soirée.

«Nous avons toujours été accueillis chaleureusement au Québec. On se sent comme chez nous. L’Acadie et le Québec, c’est le même monde», déclare Kevin McIntyre.

«Dès qu’on a reçu l’appel, Dan [le réalisateur, Daniel Laurin] et moi, tout de suite, nous avons décrété qu’on voulait un spectacle rassembleur et proche du monde», mentionne la directrice artistique du spectacle des Plaines, Karine Arsenault.

Diversité

Plus que jamais, la diversité est de mise et elle n’est pas un simple effet de mode. À Montréal, Pierre-Yves Lord pourra compter sur la présence de Patrice Michaud, Sarahmée, FouKi, Roxane Bruneau et plusieurs autres.

«Nos artistes sont installés, appréciés, chargés. Pertinents et touchants. Ils n’ont pas été tirés au sort. Ils sont le Québec d’aujourd’hui. Je suis bien content de partager la scène avec eux», s’enflamme-t-il.

À Québec, aux côtés des Marjo, Richard Séguin et Mélissa Bédard, on retrouvera trois artistes représentant les Premières Nations : Florent Vollant, Laura Niquay et Scott-Pien Picard.

«Ils ne sont pas là pour cocher des cases. Je capote sur Laura, et Scott est comme le Roch Voisine innu. Quant à Florent, c’est la légende qui passe le flambeau à Scott et Laura», explique Karine Arsenault.

«Ça demande un engagement»

Pour Pierre-Yves Lord, le spectacle de la fête nationale n’en sera jamais un comme les autres.

«La fête nationale, c’est l’expression de qui nous sommes, mais c’est aussi un exercice d’introspection. Comme spectateur, tu y vas pour te regarder en pleine face, regarder qui est sur scène et qui est à côté de toi. Pour moi, la fête nationale est une occasion unique dans une année de prendre une pause et se tenir par la main ou par le cœur pour célébrer. Ça demande un engagement. Tu ne vas pas là juste avec ton petit fanion. Tu y vas dans un désir de communion», dit l’animateur.

«C’est une fête qui réunit les gens qui vivent au Québec», résume Marjo, qui chantera sur les plaines d’Abraham.

Hommage à Lévesque

Un hommage sera rendu à l’ex-premier ministre René Lévesque, durant le spectacle de Montréal, afin de souligner le centième anniversaire de sa naissance.

«On va s’appuyer sur des écrits de René Lévesque qui sont encore extrêmement pertinents aujourd’hui et à travers lesquels on réalise qu’il s’adressait à nous», avance Pierre-Yves Lord, en donnant pour exemple la cause environnementale.

«Il se questionnait sur le type de planète qu’il allait laisser aux héritiers de l’an 2000. Ça résonne plus que jamais aujourd’hui. Au milieu des années 1980, quand il était sur le point de tirer sa révérence, déjà il avait de sérieux doutes sur la qualité de notre air et notre eau.»

Les spectacles de la fête nationale

PLAINES D’ABRAHAM, QUÉBEC

18 h 30 : Première partie avec Pépé et sa guitare et Marco Calliari

Première partie avec Pépé et sa guitare et Marco Calliari 20 h : Grand spectacle avec Salebarbes et leurs invités, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Lebœuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy.

Discours patriotique : Marc Labrèche

Direction musicale : Antoine Gratton

À la télé

Télé-Québec, en différé le 23 juin à partir de 21 h 30 et en rediffusion le 25 juin à 21 h 30.

À la radio

En différé sur le réseau Rythme-FM, à M FM et au FM 93 le 23 juin, à 21 h 30.

PLACE DES FESTIVALS, MONTRÉAL

21 h 30 : Grand spectacle animé par Pierre-Yves Lord, avec Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, FouKi, Ariane Roy, Kathia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro.

À la télé

En différé à ICI Radio-Canada et à TVA, le 24 juin, à 20 h.

À la radio