Gilles Villeneuve : la trahison et l'accident

Pour souligner les 40 ans de la mort de Gilles Villeneuve, Le Guide de l'auto lance la série de balados À la poursuite de Gilles Villeneuve en collaboration avec QUB Radio.

Notre journaliste Julien Amado est allé à la rencontre des personnes qui ont partagé sa vie, de Berthierville jusque chez Ferrari.

Dans le septième épisode du balado, intitulé « la trahison et l'accident », il est question de la dernière saison de Gilles en 1982. Notamment le Grand Prix d'Imola, une course controversée où Didier Pironi, le coéquipier de Villeneuve, a remporté la course. Mais pour le pilote québécois c'est clair : on lui a volé cette victoire.

Comment s'est déroulée cette course? Quelles étaient les consignes de Ferrari? Gilles avait-il raison de se sentir trahi? Notre journaliste s'est replongé dans les archives de ce fameux Grand Prix pour démêler le vrai du faux. Il est aussi question de l'accident mortel du pilote Ferrari survenu deux semaines plus tard, le 8 mai 1982.

À la poursuite de Gilles Villeneuve est une série de balados qui retrace la carrière du célèbre pilote québécois. Les premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur QUB Radio et sur toutes les autres plateformes de balados. Si vous avez manqué les premiers épisodes, vous pouvez les retrouver en cliquant ici.