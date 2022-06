Hébergement des aînés: Oui, vous pouvez garder votre style de vie

Ce n’est pas parce que l’on vit dans une RPA que l’on veut pour autant renoncer aux plaisirs de la vie !

Les grands groupes dans ce domaine l’ont compris et proposent une panoplie de petits luxes aux résidents qui ont les moyens de se les offrir.

Depuis quelques années, les résidences pour aînés se diversifient. Elles ont développé une offre distinctive pour les personnes qui souhaitent conserver un certain standing. Des projets haut de gamme ont vu le jour, avec une grande variété de services qui peuvent rappeler ceux d’un hôtel de luxe.

MENUS DIGNES DES GRANDS RESTOS

Parmi les premières raisons qui poussent les personnes retraitées à déménager dans une RPA, on retrouve le besoin de socialiser et celui de sécurité, précise Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

« On veut combattre l’isolement, mais aussi habiter dans un environnement où l’on sera en sécurité si jamais un accident relié à un problème de santé se produisait », dit-il.

Mais ce n’est pas tout. On peut aussi choisir un véritable style de vie et opter parmi différents types de résidences, depuis l’offre standard jusqu’au plus haut de gamme.

Ainsi, on retrouve fréquemment des gyms ou salles d’entraînement, mais de plus en plus de piscines ainsi que des saunas et des spas. Les studios de yoga sont également populaires, de même que l’espace cellier.

Dans certaines résidences, on retrouve aussi des simulateurs de golf, des salles de cinéma et des ateliers pour l’artisanat et les arts plastiques par exemple. Les cuisines collectives dans lesquelles on peut cuisiner en groupe et recevoir famille et amis sont aussi très prisées.

L’accent est également mis sur la qualité de la nourriture. Pas question de proposer des plats insipides ou de type cafétéria ! Ainsi, de grands groupes n’ont pas hésité à embaucher des chefs cuisiniers qui concoctent des menus dignes d’un grand restaurant.

NOUVELLE OFFRE POUR CLIENTÈLE AUTONOME

Des promoteurs ont aussi dans leur radar une tranche de population plus jeune, les 50 ans et plus, semi-retraités ou récemment retraités, qui veulent un mode de vie actif.

Pour les séduire, on leur propose des résidences qui répondent plutôt à la définition de « conciergerie » comme dans un hôtel.

Jean-François Gilbert, directeur principal, Recherche, évaluation et services-conseils au Groupe Altus, indique qu’il s’agit d’environnements modernes nouveau genre, avec de vastes aires communes.

On peut y retrouver notamment potager, lounge, voitures électriques en autopartage, atelier de réparation de vélo, salle de réception, cuisine communautaire, espace d’horticulture, etc.

AXÉ SUR LA LIBERTÉ

Généralement offert sous la forme de condos locatifs ou d’appartements en formule tout inclus dont certains sont luxueux, ce type de produit répond aussi aux besoins des aînés autonomes qui veulent avoir davantage de liberté.

Il faut dire que les confinements imposés dans les résidences pour aînés, durant de longues périodes depuis le début de la pandémie, ont pu en échauder plusieurs, qui recherchent désormais une plus grande liberté.