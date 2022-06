Ils misent 2,8 millions $ de plus sur Stingray

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Mark Pathy et Eric Boyko voient une occasion dans la chute du titre

Photo d’archives

Le président du conseil d’administration de Stingray, Mark Pathy, a acheté pour plus de 2 millions $ d’actions de l’entreprise montréalaise, la semaine dernière. Il en détient désormais pour environ 30 millions $. De son côté, le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acquis pour 800 000 $ d’actions, cette semaine. Le titre a cédé plus de 20 % de sa valeur au cours des quatre dernières semaines. Membre de la famille fondatrice du transporteur maritime Fednav, M. Pathy a récemment passé 15 jours dans l’espace dans le cadre de la mission privée Ax-1 de l’entreprise américaine Axiom Space. M. Pathy et deux autres clients ont payé 55 millions $ US chacun pour le voyage.

Ils achètent du iA

Photo tirée de Linkedin

Suzanne Rancourt, qui est membre du conseil d’administration d’iA Groupe financier depuis l’an dernier, vient d’acheter pour près de 120 000 $ d’actions de l’assureur de Québec. Sean O’Brien, qui occupe le poste de vice-président à la gestion de patrimoine, a quant à lui acheté pour un peu plus de 90 000 $ d’actions. Le titre de l’entreprise a reculé de près de 17 % depuis le début de l’année.

Sagard recueille près de 1,2 milliard $

Capture d’écran sagard.com

Le gestionnaire d’actifs Sagard vient de clôturer son deuxième fonds de dette privée. Il a récolté près de 1,2 milliard $ auprès d’investisseurs nord-américains et européens, dont les Québécois Beneva, Desjardins, Kruger, Optimum, Glenn Chamandy (Gildan) et Daniel Gauthier (Cirque du Soleil), ainsi que la Ville de Montréal. Filiale de Power Corporation dirigée par Paul Desmarais III, Sagard gère pour plus de 18 milliards $ d’actifs.

Des institutions d’ici investissent dans une minière ontarienne

Capture d'écran

La minière torontoise Probe Metals a recueilli 10,5 millions $ en émettant des actions à six investisseurs institutionnels québécois : le fonds Capital ressources naturelles et énergie du ministère de l’Économie, la Caisse de dépôt, le Fonds FTQ, Desjardins Capital, Sidex et la Société de développement de la Baie-James. Les fonds doivent permettre à Probe de faire avancer son projet aurifère Val-d’Or Est, en Abitibi.

Une VP exerce des options de CAE

Photo courtosie

Hélène Gagnon, responsable du développement durable et de l’« engagement avec les parties prenantes » chez CAE, a encaissé un profit de près de 125 000 $, la semaine dernière, en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de formation aéronautique et médicale. Anciennement chez Bombardier, Mme Gagnon est à l’emploi de CAE depuis 2015.

Flare amasse 9,5 millions $

Capture d’écran flare.systems

La jeune entreprise montréalaise Flare a annoncé la semaine dernière, dans un communiqué publié uniquement en anglais, avoir bouclé une ronde de financement de 9,5 millions $ menée par Inovia Capital, à laquelle ont également participé les firmes White Star Capital (New York) et Luge Capital (Montréal et Toronto). Fondée en 2017, Flare aspire à « démocratiser » la cybersécurité en surveillant en continu les menaces causées par des erreurs humaines et des pirates.