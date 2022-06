Immobilier: hausse marquée des coûts de locations à Montréal

Les loyers moyens à Montréal ont connu une hausse marquée de 4 % par rapport à la même période de 2021, selon une étude rendue publique vendredi.

Il s’agirait toutefois d’un pourcentage supérieur à la moyenne canadienne, située à 3,3 % pour mai 2022. La hausse de 4 % représente également diminution par rapport à l’année 2020, où l’augmentation par rapport à l’année précédente était à 10,2 %.

«Après des loyers relativement stables en moyenne au Canada au cours des quatre premiers mois de l'année, les loyers ont fortement augmenté en mai, la hausse des taux d'intérêt ayant dissuadé les acheteurs potentiels de quitter le marché locatif», a indiqué par voie de communiqué Ben Myers, président de Bullpen Research & Consulting, qui a réalisé le rapport.

Publié de façon mensuelle, le rapport compile toutes les propriétés répertoriées sur le site rentals.ca et fait une moyenne des coûts de location pour les loyers à une et deux chambres pour 35 villes du pays.

«L'augmentation saisonnière typique de la demande au printemps, associée à un regain d'intérêt pour les propriétés plus chères du centre-ville de Vancouver et de Toronto, a également contribué à la hausse des loyers à l'échelle nationale.

Parmi le palmarès des loyers les plus onéreux, Montréal se retrouve au 22e rang, Gatineau se retrouve au 23e et Laval au 27e. Sans trop de surprises, ce sont les villes de Vancouver et de Toronto qui se retrouvent en tête de liste, avec un coût moyen d’un loyer à une chambre évalué à 2377 $ et 2133 $ par mois, respectivement.