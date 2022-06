La bataille des baisses d’impôt

Dominique Anglade a frappé un grand coup en promettant une baisse d’impôt aux Québécois. François Legault le fera aussi, tout en versant une autre aide ponctuelle à la fin de l’automne s’il est réélu.

En commentant l’engagement hâtif du Parti libéral (PLQ) lundi, à Montréal, le chef caquiste a rappelé qu’il n’avait jamais écarté la possibilité de promettre lui aussi une baisse d’impôt.

Selon nos informations, une telle mesure fera partie de la plateforme présentée par la Coalition Avenir Québec (CAQ) en campagne électorale.

En plus du 500 $ versé sous forme de crédit d’impôt ce printemps, et d’une autre somme qui sera accordée en novembre ou décembre, la CAQ s’engagera à diminuer le taux d’imposition.

La mesure pourrait être appliquée graduellement en cours de mandat.

Dans sa réflexion, la CAQ pourrait conclure que le cumul des sommes versées ponctuellement pendant l’année en cours sera suffisant pour aider les Québécois à faire face à l’inflation à court terme.

Par contre, le parti estime que même lorsque l’inflation diminuera, les prix de certains biens, eux, resteront élevés, ce qui nécessitera un soutien permanent par la suite.

Dominique Anglade accorderait pour sa part une réduction d’impôt de 1,5 % pour l’année financière 2022, donc, en partie rétroactive.

Peut-être s’est-elle permis cette promesse qui coûterait 2 milliards $ à l’État, en plus de plusieurs autres mesures fiscales, parce qu’elle sait qu’elle ne formera pas un gouvernement au lendemain du 3 octobre.

En additionnant la baisse d’impôt, le versement annuel de 2000 $ aux aînés, la gratuité des services de garde du midi à l’école et du transport en commun pour les étudiants et les 65 ans et plus, pour ne nommer que ceux-là, la facture liée à sa plateforme sera salée.

Les caquistes seront plus mesurés, dit-on, même s’ils seront éventuellement vexés de ne pouvoir s’autoproclamer les « champions du portefeuille » dans une situation de surenchère.

Forte pression

Est-ce une bonne idée de se lier les mains avec une baisse d’impôt irréversible, alors que le coût des infrastructures, des écoles, des maisons des aînés, explose ?

La nouvelle est passée inaperçue, mais pour s’assurer de la construction des places nécessaires en garderie, le ministre Mathieu Lacombe a fait augmenter le barème de financement des projets de CPE de 76 % en mai.

Selon nos informations, avec la bénédiction du ministre des Finances Eric Girard, 450 millions $ ont ainsi été ajoutés d’un coup au Plan québécois des infrastructures (PQI). C’est sans compter l’augmentation des dépenses qu’implique la « refondation » du réseau de la santé.

La hausse des taux d’intérêt aura aussi un impact sur le service de la dette de l’État, qui coûtait déjà la coquette somme de 9 milliards $ avant la flambée.

Irresponsable ?

Dans nos pages, la semaine dernière, l’économiste Pierre Fortin soutenait qu’il serait « irresponsable » de se lancer dans des baisses d’impôt.

L’ex-ministre des Finances libéral Carlos Leitao pensait la même chose en mars. Selon lui, les revenus de l’État qui sont aussi en forte hausse depuis le début de l’année justifient son revirement. La vérificatrice générale du Québec déposera son rapport sur la situation financière de l’État préélectoral le 15 août. Cet exercice impartial permettra d’évaluer à la fois la diminution du déficit anticipé pour l’année en cours et la marge de manœuvre possible.

Son portrait aidera à juger ensuite du réalisme du festival de promesses qui bat déjà son plein.

En vrac

Jonatan est un fan

Photo d'archives

Le ministre responsable de la Côte-Nord n’a pas tari d’éloges à l’endroit du péquiste Martin Ouellet, qui ne sollicitera pas de nouveau mandat dans René-Lévesque. Jonatan Julien a salué le « chic type » avec qui il a été heureux de travailler : « Bien... il est bon ! »

Dehors les meubles !

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Habituellement, les élus qui perdent leur élection ou qui se retirent ont une dernière chance de saluer des collègues en venant vider leur bureau après le scrutin. Mais puisque tout l’ameublement désuet sur les étages du parlement sera remplacé cet été (cure de 2,3 millions $), ils ont été forcés de partir avec leurs effets personnels dès la fin de session.