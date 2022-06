La revanche des voyageurs: où aller en vacances cet été?

Après la pause forcée de la pandémie, les voyageurs québécois peuvent maintenant se rendre dans près de 200 pays ou territoires, selon la dernière compilation de Flytrippers, un site dédié aux aubaines aériennes.

La situation se simplifie aussi pour les voyageurs canadiens non vaccinés, qui sont admis dans près de 65 destinations sans test ni quarantaine, et qui pourront à nouveau monter à bord d’un avion au Canada à compter de lundi.

Les Québécois auront donc l’embarras du choix. Voici ce que suggèrent et constatent les spécialistes de l’industrie du voyage.

LES ÉTATS-UNIS POPULAIRES

Selon le récent sondage annuel de CAA-Québec sur les intentions de vacances, ce sont les États-Unis qui sont la destination la plus populaire auprès des Québécois, après le Québec et les provinces canadiennes.

Les États favoris? On parle de la Floride (22 %), de New York (21 %), du Maine (20 %), du Massachusetts (14 %) et de la Californie (13 %).

Andrew D’Amours, co-fondateur de Flytrippers, observe toutefois une hausse de prix. «Ce ne sont pas seulement les billets d’avion, ce sont les hôtels qui sont excessivement chers, les autos de location. Côté prix, ce n’est pas le meilleur été pour aller aux États-Unis.»

L’EUROPE ADORÉE

L’Europe est un chouchou estival des Québécois. «Il y a beaucoup de Québécois qui se demandent si c’est le temps d’aller en Europe avec ce qui se passe en Ukraine, remarque Gitane Charron, directrice de l’agence de voyages Jesuisvoyageur. La réponse, c’est oui, c’est encore le temps d’y aller. Beaucoup de gens se rendent en Europe de l’Ouest présentement. Le Portugal, l’Espagne, la France : c’est super populaire et sécuritaire.»

Selon Transat, qui offre 25 destinations européennes cet été, les coûts sont encore intéressants. «En ce moment, selon Bernard Côté, directeur des relations publiques, nos prix sur l’Europe sont dans plusieurs cas comparables à 2019. Pour les gens qui veulent s’y rendre, c’est vraiment une belle fenêtre.»

L’ASIE ENCORE SUR PAUSE

La situation est encore assez difficile en Asie, et les vols encore peu nombreux.

Selon Gitane Charron, il est peut- être préférable d’attendre avant de s’y rendre. «Il y a plusieurs pays en Asie où les restrictions d’entrée sont encore très sévères et compliquées, si bien que certaines compagnies de croisière ont par exemple décidé d’annuler la prochaine année au complet dans cette région du monde.»