Le mauvais temps ne gâche pas la fête de la Formule 1

La pluie n’a pas dérangé les Montréalais et les touristes, qui ont été nombreux à venir faire la fête hier dans les rues de la métropole alors que le Grand Prix du Canada lançait officiellement ses festivités.

• À lire aussi: Pas le gros lot pour tous, le Grand Prix

• À lire aussi: L’auberge préférée des pilotes de F1

« Ça fait deux ans qu’on attend, alors la pluie on s’en fout ! On est là pour faire la fête toute la fin de semaine », a lâché avec un large sourire Trevor MacArthur, alors qu’il dansait sous la pluie, dans un poncho fait avec un sac-poubelle, au coin de la rue Crescent et du boulevard Maisonneuve.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Bien que la pluie tombait à torrents vers 19 h, lui et une trentaine de personnes dansaient frénétiquement sur le classique Footloose, interprété en direct par le groupe québécois Melt it Up.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Foule

Mais dès que les précipitations ont cessé, des centaines de personnes se sont amassées au milieu de la rue Crescent pour se prendre en photo devant les voitures exposées et profiter des activités proposées.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Plus loin, sur la rue Peel, l’ambiance était tout aussi festive.

« On s’en fiche de la pluie, on s’est trouvé des parapluies et on compte bien profiter », s’est enthousiasmé Dylan Larose, qui assistait de son côté à un spectacle au coin de la rue Peel et du square Dorchester.

Pour Patrice Dubé et David Doiron, deux amis venus avec leurs enfants, ce n’est pas le mauvais temps qui allait les empêcher de transmettre leur passion pour l’automobile.

« Ça nous avait manqué et ça nous faisait de quoi d’avoir été le seul Grand Prix à être annulé. On est content d’être là », a laissé tomber M. Doiron.

Client au rendez-vous

Les terrasses des nombreux bars et pubs de la célèbre rue, qui accueille chaque année les festivités du Grand Prix du Canada à Montréal, étaient pleines à craquer pendant que la pluie continuait de tomber.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Jessica Martin, au kiosque des boissons Pepito, se réjouissait que le mauvais temps se lève un peu en début de soirée.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

« Les gens sont festifs, de bonne humeur, et on voit que les gens sont là pour rester malgré le mauvais temps. Ils ont fait leur deuil d’avoir du soleil », explique-t-elle, en confiant avoir beaucoup plus de monde qu’elle pensait.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Elle espère néanmoins que le beau temps pointera le bout de son nez durant la fin de semaine pour que les touristes, nombreux, puissent encore mieux profiter de l’évènement, qui se finit demain.