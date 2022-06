Loud Lary Ajust a le dernier mot aux Francos

Quelques jours après avoir célébré le dixième anniversaire de son inévitable introduction au public québécois grâce à l’album Gullywood, le trio Loud Lary Ajust clôturait en grand la 33e édition des Francos de Montréal, samedi.

Après avoir vu ses irréductibles admirateurs s’emparer de tous les billets pour son spectacle au Club Soda en l’espace de quelques minutes, «LLA» savait qu’il devait doubler la mise pour son deuxième concert de retrouvailles.

La solution: un spectacle grandiose devant l'une de ses plus grandes foules, où se mélangeaient des curieux et les purs et durs. Même Dame Nature s’est faite clémente en début de soirée pour permettre aux plus courageux de sauter dans le mosh pit tout en restant au sec.

La triade a entraîné le public dans une épopée chronologique à travers sa discographie, lançant le bal avec l’excentrique Outremont. Le titre Gullywood écrit en lettres immenses, en hommage au panneau Hollywood, dominait par ailleurs la scène Bell.

Loud et Lary Kidd connaissent tous deux d’illustres carrières solo, comptant toujours sur le soutien indéfectible de leur as compositeur Ajust. Leurs fans seront toutefois unanimes: il se passe quelque chose quand ils sont réunis sur un morceau, et encore plus sur une scène.

L’énergie enivrante de Laurent Fortier-Brassard se marie encore à merveille avec le charisme insolent et la prestance de Simon Cliche Trudeau. Les années n’ont pas affaibli cet heureux mariage, qui atteint son paroxysme sur Gruau et ONO.

Grâce à ses quatre projets échelonnés entre 2012 et 2016, le trio issu du quartier Ahuntsic, à Montréal, a pris d’assaut une scène hip-hop qui avait grandement besoin d’amour. Il nous a rappelé les fondations de la nouvelle ère du «rap queb» sur Candlewood Suites, Héros ou encore la désopilante James Hyndman Money.

À sa dernière édition à la tête des Francos, Laurent Saulnier a une fois de plus misé sur des artistes hip-hop locaux sur les plus grandes scènes du site du festival... et on ne lui en veut pas!