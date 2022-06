Objectif dépassé

Le 35e tournoi de golf de la Fondation Hôpital de La Malbaie, présenté le 3 juin dernier au club de golf Murray Bay de La Malbaie, sous la présidence d’honneur de Denis Lefrançois, vice-président, Développement des affaires chez Groupe Theetge, a connu tout un succès avec la participation de 180 golfeurs (euses). L’objectif initial de 50 000 $ a été dépassé, puisque les profits nets s’élèvent à 60 302 $. Cette somme servira à l’acquisition d’un lit chauffant Panda qui sera utilisé dans le département de l’Unité des naissances de Charlevoix. Sur la photo, le président d’honneur est entouré du comité organisateur et des membres de la Fondation.

La fierté d’un père

Photo courtoisie

Camille Van Houtte est retraité depuis 2015 du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), où il a œuvré pendant 31 ans. Il a vu, le 10 juin dernier, son fils William, âgé de 23 ans, recevoir son diplôme de l’École nationale de police du Québec (ENPQ) de Nicolet. Après avoir déployé beaucoup d’énergie et traversé quelques embûches liées à la pandémie, sa persévérance, son éthique de travail et sa détermination à bien faire tout ce qu’il entreprend lui ont servi afin d’atteindre son but, me disent son père, Camille, et sa mère, Linda, qui souhaitent à leur fils d’être heureux dans sa nouvelle vie professionnelle. William aimerait bien suivre les traces du paternel au SPVQ, mais demeure très ouvert à l’idée d’exercer son métier ailleurs. Sur la photo, les Van Houtte père et fils.

Remarquables boursières

Photo courtoisie

Alors qu’elle célébrera son 20e anniversaire d’existence cette année, la Fondation Pierre Elliott Trudeau vient de faire connaître l’identité des 13 boursier.e.s, en provenance du Canada et d’ailleurs, qui accéderont à son programme de leadership et à son programme de bourses d’études doctorales. Choisis parmi près de 500 candidatures reçues, ces candidats au doctorat exceptionnels pourront accéder au généreux programme de bourses d’études doctorales et à celui de formation au leadership de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Ils et elles recevront donc un important soutien financier, des ressources pédagogiques, de formidables occasions de mentorat ainsi qu’une formation personnalisée en leadership. Parmi les boursières retenues, notons celles de l’Université Laval : Camille Lefebvre (photo de gauche), science politique et droit, et Stéphanie Racine Maurice (photo de droite), psychologie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 18 juin 2007. L'émirat de Dubaï achète le paquebot de croisière Queen Elizabeth 2 pour 100M$. Il compte en faire un hôtel flottant pour l'île artificielle de Jumeirah (photo) du projet touristique Palm Islands. Le paquebot cesse de sillonner les océans en novembre 2008.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin St-Louis (photo), le 32e entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, 47 ans... Sam Alexis Woods, fille de Tiger Woods et Elin Nordegren, 15 ans... Annick Tremblay, agente, Service aux membres Desjardins de Sainte-Foy... Pierre Turgeon, conseiller aux communications du CEGO (Centre d’expertise des grands organismes), 61 ans... David Côtes, ex-chef Relations gouvernementales pour le Québec pour Janssen, 63 ans... Jean Lemay, v.-p. Développement, Groupe SM... Jean-Claude Poitras, designer de mode, 73 ans... Paul McCartney, auteur-compositeur et chanteur britannique, 80 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 Juin 2021 : Dr. Blaise U. Audet (photo), 83 ans, (Promotion 1958 au Petit Séminaire de Québec), neurochirurgien de renommée internationale et grand philanthrope... 2020 : Vera Lynn, chanteuse britannique qui a surtout marqué la période de la Seconde Guerre mondiale... 2018 : Big Van Vader, 63 ans, de son vrai nom Leon Allan White, ancien lutteur de la WWE et de la WCW... 2017 : Tim Hague, 34 ans, ancien combattant canadien de l’UFC... 2014 : Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et 1ère femme à la radio de Québec... 2013 : Marcel Lacroix, 82 ans, ingénieur, homme d’affaires reconnu... 2012 : Daniel Audet, 51 ans, ex-chroniqueur au Journal de Montréal... 2008 : Yvon Langlois, 72 ans, co-fondateur de Langlois Volkswagen et des Roulottes Langlois... 2007 : Georges Thurston, 55 ans, alias Boule Noire... 2005. Louis Philippe « Paddy » Pedneault, 85 ans, commentateur sportif à CKCV durant une vingtaine d’années... 1994. Roger LeBel, 71 ans, comédien québécois.