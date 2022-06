5 questions à Sonia Cordeau, réalisatrice de Bulles de star

Elle le dit elle-même, Sonia Cordeau se laisse porter par des projets qui viennent souvent à elle. Polyvalente, elle a fait le Conservatoire d’art dramatique et l’École de l’humour en scénarisation. On l’a vu dans Les Appendices, un formidable groupe qui fait dans l’absurde et qui s’est vu primé mainte fois aux Gémeaux et aux Olivier. C’est aussi une école incroyable pour cumuler le jeu, l’écriture et la réalisation. Si Sonia est connue pour ses rôles et comme autrice, la voilà qui passe derrière la caméra de la série web Bulles de star, une charmante satire de la chronique culturelle qui aime déformer la réalité pour quelques clics.

Bien qu’avec Les Appendices tu aies touché à la réalisation, Bulles de star est ton premier projet officiel derrière la caméra. Comment est-il arrivé dans ta vie?

C’est avec Les Appendices que j’ai appris la télé. C’est aussi avec eux que j’ai appris que j’aimais écrire et que j’ai développé un intérêt pour la réalisation. Dans le groupe, nous sommes tous des touche-à-tout. Micho Marquis-Rose [producteur] et Marie-Ève Larivière [autrice] ont été les premiers à me demander d’être réalisatrice. Ils voulaient avoir mon œil sur leur projet. Je suis allée chercher mon ami Dave Bélisle qui connaît bien la technique. Moi, je suis plus instinctive. Je me suis concentrée sur le jeu, je me suis mise au service des textes de Marie-Ève pour que le message passe. Dave a calmé mes insécurités.

Photo courtoisie, avanti-toast

Comment s’est fait le choix des deux protagonistes?

Marie-Hélène Thibault [qui joue Gabrielle, la chroniqueuse méprisante et de mauvaise foi] est une de mes actrices préférées. Elle et Sylvie Moreau m’ont donné le goût de faire mon métier avec la série Catherine. Je me dis que j’ai fait du chemin de l’avoir sur un projet que je réalise. Elle est drôle, a du rythme, est une bonne leader. Fabiola Aladin [qui joue Andie, la serveuse groupie] est très drôle. Je la connaissais de l’impro. J’avais besoin de quelqu’un de capable de réagir avec les comédiens. Et qui chante bien parce qu’elle essaie de ploguer ses affaires aux artistes qui viennent au café.

Marc Labrèche, Fabien Cloutier, Anne-Élisabeth Bossé... c’est impressionnant de voir tous les artistes qui ont accepté de participer à la série.

Photo courtoisie, avanti-toast

Je suis tellement reconnaissante. Ça me touche beaucoup. Je connais la plupart d’entre eux, mais qu’ils embarquent dans mon affaire et que j’aie leur confiance, je trouve ça beau. Ils ont été bienveillants. Ce sont des formules 1 du jeu, ce qui est très sécurisant. Je suis aussi contente d’avoir rencontré du nouveau monde. Mathieu Dufour a été une belle découverte. Il était adorable et bien préparé. Je comprends l’engouement.

Dans cette satire, vous jouez entre la fiction et la réalité. Est-ce que les anecdotes sont basées sur de vraies histoires?

Photo courtoisie, avanti-toast

C’est vraiment une satire de tous ces sites qui déforment ce que les gens disent pour devenir viraux. Nous nous sommes rendu compte, Marie-Ève et moi, que nous en avions été toutes les deux «victimes». Il y a eu un vrai travail de recherche. J’ai moi-même joué dans un épisode. Marie-Ève était très consciente d’écrire pour l’artiste invité. C’est proche de leur vie. Naturel.

Ce genre de situation complètement déjantée a dû leur donner pas mal de fous rires?

Tout le monde était pas mal à son affaire, mais je me souviens que dans un épisode on parle de Marina Orsini. La réplique dit : «Voir Marina Orsini sortir d’ici en criant donnez-moi d’la coke. Ça te décrisse un souvenir d’Émilie Bordeleau». J’avais demandé à Fabiola de prendre la voix de Marina et elle n’osait pas trop. Quand j’ai dit «action», elle nous a fait une imitation parfaite. C’était drôle et surprenant. Marie-Hélène et Fabiola se sont permis d’ajouter des choses qui ont souvent «fait la cote».

Diffusé sur TV5Unis.ca