Quand Primeau sera-t-il prêt ?

Cayden Primeau a enfin pris du galon pendant le beau parcours du Rocket de Laval dans les séries éliminatoires. Ce sont les dirigeants du Canadien qui doivent respirer plus à l’aise.

Car il y a eu des moments en saison régulière où on s’est demandé si Primeau n’était pas en train de se sortir de l’équation.

Les choses n’allaient pas très bien pour lui.

Son passage avec le Tricolore a été un désastre, même s’il faut dire que l’équipe était au fond du baril à ce moment-là.

Dominant en séries

On a toutefois senti qu’il a fait un grand pas en avant dans les séries avec le Rocket. Il a été dominant comme on souhaite qu’un gardien le soit durant la période la plus importante de l’année.

Primeau a eu un gros mot à dire dans le cheminement du Rocket, qui s’est finalement avoué vaincu en finale de l’Est.

Taux d’arrêts de ,936 et moyenne de 2,17 buts accordés en 14 matchs éliminatoires, voilà des chiffres qui paraissent bien dans un résumé de carrière.

La question est de savoir maintenant s’il peut passer au prochain niveau. Si Carey Price revient au jeu la saison prochaine, il est acquis que Jake Allen et lui se partageront le boulot avec le grand club.

Si Price déclare forfait, les dirigeants de l’organisation auront une décision à prendre.

Houle prône la patience

Jean-François Houle pense-t-il que Primeau est prêt pour la LNH ?

« Je pense qu’il serait important que Cayden poursuive son cheminement dans la Ligue américaine », répond franchement l’entraîneur-chef du Rocket.

« Il lui faut continuer à jouer avec confiance. Je pense aussi qu’il ne faut pas sauter trop d’étapes. J’ai toujours dit qu’il fallait attendre à 24, 25 ou 26 ans pour qu’un gardien soit prêt pour la Ligue nationale.

« Il n’y en a pas tant que ça qui le font à 22 ou 23 ans. »

Roy a eu ses moments

N’est pas Patrick Roy qui veut.

Roy n’avait que 20 ans quand il a mené le Canadien à la coupe Stanley en 1986. Mais on oublie qu’il avait connu des hauts et des bas en saison régulière et qu’il lui avait fallu quatre bonnes campagnes avant de devenir constant.

Price avait 20 ans aussi lorsque le Canadien a décidé de le garder à Montréal au lieu de le retourner à Hamilton, où, à sa sortie des rangs juniors au printemps 2007, il avait aidé les Bulldogs à remporter la coupe Calder.

Après une bonne première saison avec le grand club, il en avait connu deux difficiles. Il avait tellement régressé que l’on croyait que Jaroslav Halak l’avait devancé.

On connaît la suite.

Dominik Hasek était âgé de 28 ans quand il est devenu un joueur étoile avec les Sabres de Buffalo.

150 matchs

Primeau aura 23 ans en août. Il totalise 114 matchs d’expérience en trois saisons au niveau professionnel.

Ce n’est pas énorme.

« Il ne faut pas précipiter les choses », répète Houle.

« Ça ne vaut pas seulement pour les gardiens, mais pour les joueurs aussi. Il faut leur donner le temps de connaître du succès dans la Ligue américaine.

« C’est après que tu vois s’ils ont la maturité pour monter dans la Ligue nationale. »

Une règle que les Red Wings de Detroit ont appliquée à plusieurs de leurs jeunes veut qu’un espoir dispute 150 matchs dans les ligues mineures avant d’accéder à la LNH.

Dans le cas de Primeau, ça voudrait dire qu’il serait d’attaque pour le CH après une autre campagne à Laval.

Imaginons le noyau du Canadien dans deux ou trois ans. Suzuki, Caufield et Romanov qui sont déjà là, plus Guhle, Harris, Wright ou Slafkovsky, Harvey-Pinard.

En ajoutant Connor Bedard, l’affaire serait ketchup !

Les plus rapides de tous !

Considérant le pointage serré, le premier match de la finale de la Coupe Stanley a été à la hauteur des attentes. Mais l’issue de cette rencontre n’aurait pas dû se jouer en prolongation. L’Avalanche a étourdi le Lightning toute la soirée.

L’entraîneur du Lightning, Jon Cooper, a été le premier à reconnaître la domination de ses adversaires. Mais que les parieurs qui ont misé gros sur les doubles champions en titre ne paniquent pas.

La série ne fait que débuter.

Cela dit, aucune équipe ne s’approche de l’Avalanche en termes de rapidité. On peut même avancer qu’elle forme le club le plus rapide de l’histoire du hockey.

C’est comme si l’altitude du Colorado n’avait aucun effet sur ses joueurs.

Nathan MacKinnon et Cale Makar sont des fusées !

MacKinnon est électrisant quand il fonce en territoire adverse avec la rondelle. On sent qu’il est vraiment déterminé à mener les siens jusqu’au bout.

Quant à Makar, c’est une beauté de le voir transporter le disque d’une zone à l’autre. Il patine avec l’aisance de Bobby Orr et de Paul Coffey.

La gaffe de Ron Hextall

En le regardant, on comprend Bobby Clarke d’avoir blâmé Ron Hextall de ne pas l’avoir repêché lorsque celui-ci était directeur général des Flyers de Philadelphie.

Détenteur du deuxième choix en 2017, Hextall avait ignoré les recommandations de Clarke, qui agit à titre d’éminence grise de l’organisation, et de ses recruteurs qui voyaient Makar dans leur soupe.

Hextall a opté pour Nolan Patrick que son successeur Chuck Fletcher a échangé aux Predators de Nashville, l’été dernier. Ceux-ci ont ensuite cédé Patrick aux Golden Knights de Vegas en retour de Cody Glass, un autre haut choix au repêchage qui ne fait rien qui vaille.

Comme quoi toutes les équipes commettent des erreurs au repêchage. Mais celle commise par Hextall l’a marqué au fer chaud.

Comme celle du Canadien d’avoir préféré Cory Urquhart à Patrice Bergeron.