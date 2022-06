Télé nostalgie: David Savard, un fan des années 1970

La richesse, l’inventivité et l’audace de la télévision des années 1970 ont ravi David Savard à plusieurs reprises. Le comédien en a eu plein les yeux devant le petit écran, à un point tel qu’il n’a pas tardé à plonger ses enfants dans un univers animé qui l’avait grandement séduit.

David, quelle émission jeunesse fait partie de celles qui vous ont durablement marqué ?

You Hou [André Cartier et Pierre Curzi y tenaient la vedette à Radio-Canada, NDLR] est l’une des premières émissions dont je me souvienne. C’était complètement sauté avec des fonds d’écran tellement hallucinants. Les années 1970 à leur meilleur !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je me souviens des samedis midi quand je regardais des Bugs Bunny (Looney Tunes) et que mes parents nous servaient du cream soda avec une boule de crème glacée dedans. Oh, ça fait longtemps ! Juste d’y penser, ça me donne le goût...

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Oui ! Comme dans bien des familles à l’époque, la télé était toujours allumée chez nous... J’ai aussi des souvenirs de différentes époques, de mes retours d’école et de soirées où, selon qui de moi et mes petits frères ou de mes parents regardaient la télé, les émissions défilaient... Il y avait Bobino, Les Satellipopettes, Passe-Partout, Le train de 5 heures, Les Tannants, Ad Lib...

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Les chansons des dessins animés japonais, comme celles des séries Le Petit Castor, Au pays de Candy, Goldorak et Démétan, sont des airs inoubliables !

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Jeune acteur, j’avais auditionné pour jouer dans une nouvelle série pour ados dont les textes semblaient être complètement déjantés. Cette émission est devenue une série culte... J’aurais adoré jouer n’importe quel personnage de Dans une galaxie près de chez vous !

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos enfants ?

J’avais beaucoup aimé la série animée Il était une fois... l’Homme [diffusée à la fin des années 1970 par Radio-Canada] qui racontait l’histoire de l’humanité de façon simple et amusante. Je l’ai fait découvrir à mes enfants quand ils étaient petits et ils l’ont adorée ! Mon gars de 18 ans, qui est aussi nostalgique que moi, l’écoute encore à l’occasion !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve que la télé jeunesse a retrouvé de la vigueur et se permet de plus en plus de fantaisie et de folie sans perdre son rôle éducatif. C’est un heureux mélange !

♦ L’arrivée de l’automne permettra de découvrir la fiction familiale Comme des têtes pas de poule (Télé-Québec) pour laquelle David Savard tiendra l’un des rôles principaux aux côtés de Mélanie Pilon. Sur les planches, l’acteur prêtera ses traits au millionnaire Oliver Warbucks dans la comédie musicale Annie, un classique revisité par le metteur en scène Serge Denoncourt qui reprendra vie dès le 22 juin au Théâtre St-Denis, à Montréal.