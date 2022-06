Charles Hamelin a eu droit à toute une surprise, samedi, quand il a rencontré son idole Lewis Hamilton dans la loge de l’écurie Mercedes, une heure avant la dernière séance libre.

En coulisses, les gens du Grand Prix du Canada, son agent, Russell Reimer, et sa fiancée, Geneviève Tardif, mijotaient ce projet depuis que Hamilton avait félicité Hamelin à la suite de sa médaille d’or au relais 5000m des Jeux olympiques de Pékin, sur son fil Twitter.

Tout s’est concrétisé la semaine dernière, quand l’horaire du septuple champion du monde a été confirmé.

« C’est un rêve qui devient réalité, a exprimé Hamelin, qui portait son casque inspiré du design de celui de Hamilton lors des derniers Jeux. Je n’y croyais pas quand il est arrivé dans la loge. C’est un athlète d’exception, mais aussi une personne authentique et attentionnée. Il ne me connaissait pas du tout et il est venu à ma rencontre en me saluant comme si nous étions des chums. Je veux être son ami. »

« Après sa réponse sur Twitter, je n’avais plus rien à lui demander, d’ajouter le nouveau retraité du patinage de vitesse courte piste. Sur le vol de retour des Jeux, j’avais payé pour le signal internet sans fil et sa réponse ainsi que la photo de nous deux sont la première chose que j’ai vue en ouvrant mon téléphone. Sa réponse a confirmé pourquoi je le trouvais inspirant. »

Secret

La fiancée de Hamelin a eu du mal à garder le secret. « Je l’ai fait courir ce matin [samedi] en arrivant au circuit pour qu’il ne soit pas en retard, a-t-elle raconté. Je lui disais qu’il avait une entrevue avec toi à 11 h 30 et qu’il devait être à l’heure. Il ne comprenait pas trop qu’un retard de 10-15 minutes puisse avoir une si grande importance. » Hamelin a été touché par sa rencontre. « J’ai rencontré des personnes impressionnantes au cours de ma carrière, mais celle-ci est vraiment spéciale. Par gêne, c’est rare que je prends des autoportraits, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. »

Cadeau

Au cours de leur discussion d’une quinzaine de minutes, Hamelin et Hamilton ont notamment discuté de leur passion commune pour les bulldogs anglais, et le patineur de vitesse à la retraite a profité de l’occasion pour remettre un cadeau au chevronné pilote. De leur côté, Stella et Rosco n’étaient pas présents à la rencontre entre leurs maîtres.

« Je lui ai remis le casque autographié que je portais à Pékin, a-t-il indiqué. Même en ne sachant pas que j’allais rencontrer Lewis, j’avais amené mon casque pour le remettre à quelqu’un de son équipe. Lewis m’a parlé qu’il a patiné plus jeune chez lui. »

Partisan de F1

Depuis qu’il est tout jeune, Hamelin est un amateur de F1. « J’étais déjà très intéressé par la F1 et je suis embarqué à 100 pour cent après le titre mondial de Jacques Villeneuve [le 26 octobre 1997], a raconté le plus grand médaillé canadien chez les hommes de l’histoire des Jeux d’hiver avec six. J’achetais des magazines, j’enregistrais ses courses et j’avais des modèles réduits de sa voiture. Je n’ai jamais décroché et la série Drive to Survive sur Netflix a ajouté à mon intérêt. Il y a plein de similitudes entre les deux sports. En regardant ses courses, je tentais d’utiliser des trucs dans les virages et les dépassements. Si ça fonctionnait pour lui à 300 km/h, je me disais que ça pourrait fonctionner à plus basse vitesse. »