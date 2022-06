Une entreprise d’ici fait revivre Toutânkhamon à Washington

La National Geographic Society a confié à l’entreprise québécoise Normal Studio un mandat en or : transformer une partie de ses riches archives photographiques en une expérience plus grande que nature sur le plus célèbre des pharaons d’Égypte : Toutânkhamon.

L’exposition Beyond King Tut a ouvert ses portes hier au National Geographic Museum de Washington. Elle sera présentée à Boston à partir du mois prochain et pourrait visiter 10 villes nord-américaines en tout d’ici la fin de l’année.

« Ce n’est pas une expo muséale où tu vas voir un sarcophage, c’est vraiment une expo immersive avec un narratif fort qui pose la question : quel a pu être le parcours de Toutânkhamon après la mort ? » explique Sébastien Grenier-Cartier, directeur général de Normal.

L’année 2022 marque le centenaire de la découverte du tombeau du jeune pharaon et de ses trésors par l’égyptologue britannique Howard Carter.

Normal Studio s’est notamment fait connaître avec le parcours urbain Cité Mémoire, créé pour le 375e anniversaire de Montréal, en 2017. Ces dernières années, l’entreprise a gagné la confiance du Franco-Manitobain Gilles Paquin, fondateur de Paquin Entertainment Group, qui produit Beyond King Tut.

Succès avec Van Gogh et Monet

Les deux entreprises ont créé ensemble les expositions immersives Beyond Van Gogh et Beyond Monet ainsi que Van Gogh Distorsion, actuellement présentée à Montréal. Trois millions de personnes les ont vues dans une quarantaine de villes.

Normal Studio a relevé le défi de réaliser tout le travail créatif derrière Beyond King Tut en quelques mois à peine. Les difficultés d’approvisionnement en équipement et en matériel ont forcé les créateurs à être imaginatifs pour concrétiser leurs idées.

« On a eu peu de temps pour se demander : “Est-ce que c’est la bonne chose à faire créativement, narrativement ?” Il a fallu travailler dans les coins et dire : “On sent que ça va fonctionner, on va de l’avant” », affirme M. Grenier-Cartier.

Les artisans de Normal Studio ont collaboré étroitement avec le concepteur Mark Lach, qui avait déjà apporté sa contribution à une populaire exposition d’artéfacts de Toutânkhamon.

« On a osé beaucoup dans l’approche, les visuels, la trame narrative et tout ça. On s’est dit : “Si on le fait, on veut le faire comme ça. Ça passe ou ça casse.” Et ça a vraiment bien connecté [avec National Geographic] », raconte Sébastien Grenier-Cartier.

À Montréal l’an prochain ?

L’exposition vient à peine d’accueillir ses premiers visiteurs que des villes de partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde montrent de l’intérêt pour l’attirer chez elles. Des « discussions avancées » sont en cours pour un passage à Montréal au printemps 2023.

« C’est déjà la folie... On vient d’avoir une rencontre pour voir ce qu’on va être capables de faire dans les 10 prochains mois », lance M. Grenier-Cartier.

L’engouement pour les spectacles immersifs s’est traduit par des embauches à Montréal, où les effectifs de Normal Studio sont passés de 25 à 35 personnes en six mois à peine.

Et ça ne s’arrête pas là. Après Van Gogh, Monet et Toutânkhamon, Normal Studio et Paquin pensent déjà à d’autres projets.

« On est en discussions sérieuses avec trois autres institutions et musées pour explorer des collaborations potentielles », se réjouit le patron de Normal Studio.