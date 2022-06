Une messe musicale pas plate du tout

Après seulement trois chansons à l’église de Tadoussac, posté là où naguère le curé sermonnait ses paroissiens, Patrice Michaud a constaté l’évidence. « C’est la messe la moins plate de ma vie. »

Vrai, il avait devant lui le public le plus enthousiaste et engagé que nous avons observé, sur cette scène à l’abri des intempéries, depuis le début de ce 38e Festival de la chanson de Tadoussac.

Or, comme le Gaspésien l’a fait remarquer d’entrée de jeu, un bon concert, c’est du donnant donnant, et, à ce jeu, Michaud a fait plus que sa part.

Sur la route depuis l’automne dernier, le spectacle de son plus récent album, Grand voyage désorganisé, ne souffre d’aucun temps mort.

Entre les pièces endiablées qui font danser (La grande évasion, Kamikaze, Vous êtes ici) et celles qui s’écoutent le cœur à vif (touchante La saison des pluies), Patrice Michaud a trouvé le parfait équilibre.

Le conteur

Excellent et amusant conteur, il a aussi su bien doser ses courts monologues, tous aussi savoureux les uns que les autres, durant lesquels il a remonté le cours de son existence pour mieux présenter ses chansons.

Ainsi, pour présenter sa reprise de Living on my Own, de Freddie Mercury, il a raconté qu’elle jouait sur la seule cassette à la disposition de l’aréna de Cap-Chat lors des séances de patinage libre, qu’il affectionnait particulièrement durant les années 1990.

Ce bond dans le temps a fait bondir les paroissiens et pour qu’ils puissent apprécier à sa juste valeur la superbe livraison de la planante Un point bleu pâle, il a fallu que le curé Michaud leur ordonne gentiment de se rasseoir.

L’écoute a été... religieuse. « On est bénis », a échappé le chanteur, aux anges.

« Les Louanges » s’éclate

Photo Cedric Bélanger

Pendant ce temps, juste à côté, à la scène extérieure Jardin Hydro-Québec, Vincent Roberge, alias Les Louanges, démontrait pourquoi il est l’un des jeunes artistes les plus excitants du moment au Québec.

Alimenté par les mélodies pop/soul/R&B de ses albums La nuit est une panthère et Crash, l’artiste lévisien, qui se transforme en sensuelle bête de scène sur les planches, a tenu la foule en haleine pendant toute la portion de son concert à laquelle nous avons assisté.

À la manière d’un Hubert Lenoir, il ne s’impose aucun code de conduite. Pendant Jupiter, il a livré un match de lutte à son saxophoniste. Au rappel, il est descendu au milieu du parterre où, cerné de toutes parts par ses fans, il a créé un moment de folie sur le refrain de Tercel.

À voir sans faute dans un festival ou une salle de spectacles près de chez vous.

Quand Desjardins demandait aux spectateurs de se taire...

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Lorsque Lisa LeBlanc est montée sur la scène extérieure du Festival de la chanson de Tadoussac, samedi, elle a renoué avec un événement qui a contribué à lancer sa carrière.

Elle est loin d’être la seule pour qui Tadoussac a constitué une forme de tremplin. Dan Bigras, Luce Dufault, Lynda Lemay, Les Hay Babies étaient tous inconnus du grand public lors de leur participation à ce festival qui égaye les étés de ce village de 800 âmes, sur la Côte-Nord, depuis 1985.

Catherine Marck, l’une des fondatrices de l’événement, garde un vif souvenir de la visite de Richard Desjardins, à la fin des années 1980, avant que le Québec ne s’entiche du poète abitibien.

« À l’époque, nous étions en août, et le public était constitué de touristes qui ne venaient pas nécessairement pour le festival. Ils ne connaissaient pas Richard Desjardins et n’écoutaient pas tellement. C’est pour ça que nous avons arrêté de faire le festival au mois d’août », relate Mme Marck.

« Je me souviens de Richard, poursuit-elle, qui leur demandait de se fermer la boîte. Moi, j’étais comme scotchée quand il a chanté Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours... Et j’ai couché dans mon char. Il a tout fait au piano. Je n’en revenais pas. Je me disais que j’étais en train d’entendre à la fois Woody Guthrie et Gilles Vigneault. »

En réaction au disco

Le festival est né à la suite d’un concert improvisé dans un bar, le Café du Fjord, en 1984. Ils ont appelé leur soirée le festival de la chanson.

Ce n’est pas resté sans suite.

« Du coup, rappelle Catherine Marck, on s’est dit “faisons un festival”. C’était un peu pour contrer la mouvance disco de l’époque. Nous avions envie d’entendre des auteurs-compositeurs-

interprètes en français. Nous voulions relancer l’époque des boîtes à chansons. Tranquillement, on a commencé à faire ça au Café du Fjord. L’année suivante, on a fait deux salles, trois salles, on a agrandi les lieux. »

Le festival venait de prendre son envol.