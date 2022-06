Une tournée qui démarre sur les chapeaux de roues

Il a promis un beau party, et c’est ce qui s’est passé. Avec ses chansons, son énergie et son humour, Marc Dupré a pris le contrôle du Centre Vidéotron.

Remis d’une COVID qui l’avait obligé à reporter le premier spectacle de sa tournée Où sera le monde, qui devait avoir lieu le 11 juin à Montréal, l’animateur de Star Académie a démontré, samedi, dans un amphithéâtre rempli aux trois quarts, qu’il peut prendre le contrôle et assurer dans ce genre d’endroit.

« Vous n’avez pas idée à quel point on est heureux de faire de la musique pour vous ce soir. Ça fait deux ans qu’on nous retient. On a envie de faire sauter le toit du Centre Vidéotron. Lâchez votre fou, sautez et chantez à tue-tête », a-t-il lancé, après Rien ne se perd qui lançait la soirée.

La Covid ne semblait pas trop avoir magané l’ex-coach de La Voix. De l’énergie, il en avait énormément. Durant Si pour te plaire, il descend de la passerelle centrale, et offre des « colleux » pour ensuite monter dans les gradins.

« Je ne peux pas être plus près de vous que ça. Je pense que je vais aller voir tout le monde », a-t-il ajouté en poursuivant son escapade durant Si on changeait. On s’est demandé, durant quelques instants, s’il était pour revenir sur la scène.

Duo père-fille

En trois ou quatre chansons, l’auteur, compositeur et interprète a connecté fort avec un public heureux et participatif, qui déploiera sa voix durant S’aimer comme on est.

La pop de Marc Dupré n’est pas exceptionnelle, mais elle est efficace, de qualité et rassembleuses. Les chansons sont entraînantes, avec de bons refrains et ça fonctionne.

Surprise, il se lancera dans un segment de In the Air Tonight de Phil Collins, la chanson préférée de son père. Les cinq musiciens sont solides et les éclairages sont efficaces.

À la veille de la fête des Pères, sa fille Stella est venue le rejoindre pour le titre La famille avec de belles lignes de guitares électriques. Le papa avait de la difficulté à contenir ses émotions. Un moment frissonnant. Le duo a poursuivi avec Heaven de Bryan Adams.

Quatorze académiciens de la cuvée 2022 sont ensuite venus le rejoindre sur les planches pour Life is a Highway de Tom Cochrane, Voyager vers toi, qu’il a fait avec Édouard et Marily et The Show Must Go On de Queen.

Belle impression

En première partie, Josiane Comeau, gagnante de l’édition 2020 de La Voix, a offert une courte prestation de trois chansons. Accompagnée par des bandes préenregistrées et un claviériste, la chanteuse originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick a fait belle impression.

« Québec, je vous aime. Merci mille fois », a lancé la protégée de Cœur de Pirate, avant de quitter la scène, assurément, avec un immense sourire sur son visage.