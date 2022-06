Au cœur des grandes années des cigarettiers

Les cigarettiers ont joué un rôle important dans le sport automobile pendant plusieurs années.

• À lire aussi: Formule 1: «Ce fut une course difficile», avoue Max Verstappen

• À lire aussi: Fin frustrante pour Schumacher

Toujours présente dans le cirque de la F1, Agnes Carlier a vécu cette époque, ayant longtemps travaillé comme attachée de presse pour Philip Morris, qui commanditait Ferrari notamment et sa grande vedette Michael Schumacher.

Mme Carlier a débuté en 1981 en F1 alors que la marque Marlboro était associée à McLaren

Le vent change de bord

« Les budgets n’étaient pas si importants, mais notre patron italien était passionné par le sport automobile et ça se reflétait dans la communication de l’entreprise, raconte-t-elle. Nos publicités prenaient beaucoup de place sur le flanc des voitures et on a développé un côté esthétique qui n’existait pas. À un moment, nous comptions 18 pilotes qui portaient nos couleurs. Nelson Piquet est un des rares qui n’a jamais été commandité par Marlboro. »

Mme Carlier a senti le vent virer à la fin des années 1990. « Quand les avocats américains sont débarqués dans mon bureau en 1998 et m’ont demandé de détruire toutes les archives photos, j’ai senti que les choses basculaient, souligne-t-elle. C’était le moment de quitter. »

« Les politiciens n’ont jamais voulu comprendre que les publicités des cigarettiers ne visaient pas à attirer les jeunes, mais à enlever des parts de marché à leurs compétiteurs, de poursuivre la journaliste de l’agence de presse japonaise Kyodo. C’était plus facile d’arrêter les publicités. »

L’appel de Craig Polock

Le téléphone a rapidement sonné. « Craig Pollock m’a invitée à me joindre à l’écurie BAR, qui débutait ses activités. C’est un conte de fées de pouvoir tout concevoir à partir de zéro. On n’avait pas de pneus, de moteur et de pilote. Jacques Villeneuve a été embauché par la suite. »

Attachée de presse dans des cabinets ministériels français, Mme Carlier a fait le saut en F1 pour passer plus de temps avec son mari, qui était directeur des sports du Parisien et auteur du Livre d’or de la F1. « On s’est rencontrés à Roland-Garros en 1974 et après quelques années, mon mari m’a dit que je devrais regarder pour un travail dans le milieu du sport sinon on ne serait plus en mesure de se voir. C’est à ce moment que j’ai été reçue en entrevue par Philip Morris, qui n’avait plus d’attaché de presse depuis dix ans. Ils étaient traumatisés parce que leur ancien attaché était mort en service. »

Mme Carlier a découvert le Grand Prix du Canada par l’intermédiaire de Robert Ferland, le premier promoteur de l’événement, frère de Jean-Pierre Ferland et ami de son mari.

Mme Carlier est toujours aussi passionnée par la F1 après plus de cinq décennies. « J’ai la F1 dans la peau, a-t-elle résumé. J’ai été attaché des pères de Schumacher et Verstapen. »