Comment ramener notre fille à la réalité?

Mon mari et moi formons un couple uni et nous avons eu deux enfants. Notre aîné (35 ans) a trois enfants et sa sœur (30 ans) en a deux. Tout allait bien jusqu’à ce que notre fille vire sur le top. Elle qui était une mère de famille attentionnée et en couple avec un homme que tous les parents souhaiteraient comme gendre a décidé de partir vivre avec une femme.

Pas besoin de vous dire que quand elle est venue nous annoncer ça en décembre, ça a créé un choc. Heureusement qu’elle était avec le père de ses enfants, qui, en passant, semble prendre l’affaire avec philosophie, parce que je ne sais pas comment mon mari se serait comporté.

On ne l’a plus revue depuis, mais elle m’a mise au courant que la garde partagée avec notre gendre se passait bien. Heureusement, notre fils et sa femme ont maintenu un lien étroit avec elle. Il fait tout pour me rassurer sur le sérieux de sa sœur dans cette démarche, et ma belle-fille m’a confirmé que c’était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, elle qui traînait un mal de vivre depuis plusieurs années.

Comment se fait-il que je ne me sois rendu compte de rien ? Qu’est-ce que j’ai fait de mal dans son éducation pour qu’elle vire comme ça ? Mon mari réagit mal quand le nom de notre fille arrive sur le tapis. Il m’accuse de lui avoir laissé trop de liberté et de l’avoir mal encadrée dans son adolescence.

Sans le dire à mon mari, j’ai accepté de la visiter chez elle la semaine dernière. Ce qu’elle ne m’avait pas dit, c’est que sa compagne serait présente. Je n’ai eu d’autre choix que de les écouter me faire le récit de leur bonheur d’être ensemble et de leur désir sincère de renouer le lien familial. Ce que mon fils et ma belle-fille m’ont confirmé puisqu’ils se fréquentent.

Je suis coincée, Louise, entre ma loyauté envers mon mari, qui ne veut plus entendre parler de sa fille, et ma fille, qui souhaite revoir son père pour lui prouver que sa nouvelle orientation sexuelle n’enlève rien aux qualités humaines dont elle a toujours fait preuve avant. Sans parler de son rôle de mère, qu’elle continue à prendre au sérieux et à exercer auprès de ses enfants.

Mère en déroute

Il faut cesser d’avoir peur, pour aborder la situation de façon frontale. Mais il faut le faire avec un bon argumentaire et le soutien de vos proches qui sont déjà convaincus du bien-fondé de la décision prise par votre fille. Vous allez vous renseigner en appelant la LigneParents au 1 800 361-5085 pour vous faire conseiller sur le premier geste à poser, avant d’appeler Interligne, un service spécialisé en matière d’aide et de renseignements à l’intention des personnes concernées par l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Ainsi bien équipée pour faire face aux réticences de votre homme, et avec le soutien moral de votre fils et de sa femme, je suis convaincue que vous allez trouver les arguments pour ébranler son cœur de père. Courage et bonne chance !