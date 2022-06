Jean Rousseau tire sa révérence de la politique

Après des mois difficiles suite à l’échec de la dernière élection municipale, le chef du parti Démocratie Québec Jean Rousseau a finalement remis sa démission samedi annonçant sa retraite de la vie politique.

En assemblée générale du parti, celui qui était candidat à la mairie de Québec en novembre dernier a livré un discours d’adieu devant les militants avec qui il a travaillés à bâtir une plateforme électorale saluée par les observateurs politiques, selon ses dires.

« Il est temps pour moi de tirer ma révérence. Je vous annonce officiellement ma démission à titre de chef du parti et membre du conseil d’administration. C’est pour moi ma retraite de la vie politique », a-t-il déclaré.

Avec Anne Guérette

Jean Rousseau avait fait son entrée à l’hôtel de ville en 2017. Colistier d’Anne Guérette, il avait hérité à l’époque du siège qu’il avait remporté avec elle dans Cap-aux-Diamants, puisque cette dernière s’était finalement désistée et avait quitté la politique municipale.

Fondé en 2012 par Mme Guérette, Démocratie Québec est le fruit d’une fusion avec deux autres partis d’opposition, soit Alternative Québec et Québec Autrement (David Lemelin). Formant l’opposition officielle entre 2013 et 2017 — avec Anne Guérette, Paul Shoiry et Yvon Bussières —, le parti avait ensuite perdu ce statut en 2017 au profit de Québec 21.

C’est en octobre 2020 que Jean Rousseau avait été nommé chef de Démocratie Québec. Seul représentant de sa formation politique à l’hôtel de ville pendant quatre ans, la défaite du mois de novembre dernier est venue ébranlée le parti. Avec un maigre 4 % dans les intentions de vote, la mort de Démocratie Québec a été évoquée. M. Rousseau a pourtant gardé le fort jusqu’à samedi.



Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée.