Jimmy Dionne : «merci p’pa!»

Comme la plupart des papas du monde, Stéphane Dionne dit n’avoir besoin de rien, que ce soit à Noël, à son anniversaire ou... à la fête des Pères. Aucun cadeau, aucune attention particulière.

Or, quand l’idée est venue de faire un reportage sur la relation entre cet ancien joueur du baseball indépendant et son fils Jimmy à l’occasion de la fête des Pères, le paternel a émis le souhait que l’accent soit d’abord mis sur le jeune. Cible ratée, comme une courbe un peu trop basse, à l’extérieur.

«L’histoire de mon père m’inspire beaucoup, ça me dit qu’il ne faut jamais abandonner», affirme ainsi Jimmy, un jeune homme de 17 ans originaire de la région de Québec qui fait partie des plus beaux espoirs actuellement dans la Belle Province.

Très tôt dans l’entrevue, le jeune a été mis dans le coup pour rendre hommage à son vieux: «Merci p’pa! Et bonne fête des Pères!».

Suivre sa passion

En grandissant, Jimmy aura entendu de nombreuses anecdotes du passé, comme cette fois où Stéphane Dionne, qui était alors dans la jeune vingtaine, avait pris «ses sandwichs au jambon et 300 $» pour rouler jusqu’en Floride afin de participer à des camps d’essais du baseball majeur. Évidemment, Jimmy n’était pas encore né, mais il n’en retient pas moins une formidable leçon de persévérance, une envie de tout faire pour suivre sa passion et aller au bout de ses rêves.

Pour résumer le parcours du paternel, digne d’un film, l’ancien receveur s’était notamment retrouvé à Kissimmee, au camp des Astros de Houston. Il avait d’ailleurs capté des tirs du lanceur Doug Drabek au passage sur les lignes de côté.

Non sans frapper quelques circuits durant un entraînement au bâton, le vaillant Québécois n’allait peut-être pas faire le saut dans l’organisation des Astros, mais ce fut suffisant pour qu’il se retrouve, de fil en aiguille, avec le club de baseball de l’Université d’Oklahama City. C’est finalement en 1997, soit à 27 ans, que le natif de Rimouski a atteint un rêve, contre toute attente, en jouant pour le Blue Ox de Bangor, au Maine, et les Saints de St. Paul, au Minnesota, dans des ligues indépendantes. Avec les contacts établis, le tout allait d’ailleurs contribuer grandement à l’arrivée des Capitales, à Québec, en 1999.

«Mon père est celui qui m’a appris à jouer au baseball, mais encore aujourd’hui, il est tout le temps là pour me motiver, résume Jimmy Dionne, se rappelant au passage de bons souvenirs où, après les matchs des Capitales, il avait la chance d’embarquer sur le terrain tandis que son père était désormais entraîneur-adjoint avec la formation de Québec.

«Dans les dernières années, avec la pandémie, il a assuré une bonne partie de mon développement. Il a été là pour me lancer des pratiques au bâton ou pour m’entraîner comme lanceur.»

Un avenir prometteur

Aujourd’hui, le jeune Dionne est membre de l’équipe de l’Académie de baseball du Canada (ABC), qui regroupe une partie de l’élite québécoise. Il a également eu l’occasion de prendre part aux activités de la formation canadienne junior, au printemps.

Difficile pour l’instant de savoir ce que l’avenir réserve pour Jimmy Dionne, mais une chose est certaine, il a quelqu’un tout près de lui pour l’inspirer.

«Moi, mon rôle, c’est de lui offrir du support, des encouragements, je vais toujours être derrière lui», mentionne Stéphane.

Déjà, il s’agit d’un beau récit entre un père et son fils. Et pour Jimmy, il n’a sans doute pas fini de faire parler de lui. Le prochain chapitre est encore à écrire avec, comme trame narrative, une grande passion pour le baseball. Comme celle de son père.

Écrire sa propre histoire

À 17 ans, Jimmy Dionne est déjà admissible au prochain repêchage du baseball majeur prévu du 17 au 19 juillet prochain.

À 6 pi 4 po et tout près de 215 lb, Dionne a un profil intéressant pour les recruteurs qui osent se projeter dans l’avenir. Lanceur gaucher, le jeune homme continue néanmoins de parfaire son développement au bâton.

«Je ne m’attends à rien, je vis le moment présent, indique le jeune garçon originaire de la région de Québec, en vue du repêchage. Souvent, c’est à ce moment-là que je performe.»

S’il compte profiter d’une série de tournois aux États-Unis avec l’Académie de baseball du Canada (ABC) pour attirer les regards, cet été, Dionne sait fort bien que son parcours pourrait également passer par les collèges américains.

«Mon but, c’est de devenir le meilleur joueur possible en espérant évidemment me rendre un jour dans le baseball majeur. Ce serait mon plus grand rêve», note Dionne, qui préfère conserver un esprit terre à terre.

Une belle expérience

En avril dernier, le jeune Québécois a aussi vécu une superbe expérience avec l’équipe canadienne junior. Au monticule, il a notamment affronté des espoirs de l’organisation des Astros de Houston dans le cadre d’une tournée en Floride.

«Ç’a été ma meilleure expérience à vie, dit-il à propos de ce séjour avec la formation nationale. Ça va me suivre toute ma vie ce que j’ai vécu là-bas.»

Elliot Cadieux-Lanoue, Charles-Olivier Cyr, Joshua Jones, Deiten Lachance, Félix Morin et Jérémy Pilon sont les autres Québécois à avoir défendu les couleurs de l’équipe junior du Canada jusqu’à maintenant en 2022. Autant de noms à surveiller dans les années à venir et, potentiellement, à l’aube du prochain repêchage.