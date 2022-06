Le réalisateur canadien Paul Haggis arrêté pour agression sexuelle

Le réalisateur et producteur canadien Paul Haggis a été arrêté dans le sud de l'Italie sous le soupçon d'agression sexuelle «aggravée» à l'encontre d'une jeune femme étrangère, ont annoncé dimanche les agences de presse italiennes citant le parquet.

Le réalisateur et scénariste est «sérieusement soupçonné des crimes d'agression sexuelle et dommages corporels aggravés, crimes commis à l'encontre d'une jeune femme étrangère», ont indiqué les agences ANSA et AGI citant le procureur de Brindisi.

Le bureau du procureur n'a pas fourni d'autres informations dimanche.

Haggis, 69 ans, qui a écrit et réalisé le film «Crash» («Collision») qui lui a valu plusieurs Oscar, devait être la vedette du festival de cinéma Allora Fest qui débutera mardi dans la ville d'Ostuni dans la province de Brindisi.

La jeune femme s'était trouvée avec Haggis avant le festival, selon le parquet.

«Le suspect aurait forcé la jeune femme, qu'il a rencontrée quelque temps auparavant, à avoir des relations sexuelles», a indiqué le procureur.

Après une rencontre, la jeune femme a «été obligée de recourir à des soins médicaux», selon lui.

L'un des avocats de Haggis, sollicité par téléphone et par email, n'avait pas réagi dimanche.