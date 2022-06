«On pense toujours que je suis une diva» -Diane Dufresne

TADOUSSAC | À 77 ans et au crépuscule d’une carrière qui couvre maintenant six décennies, Diane Dufresne sent le besoin de se raconter et de se faire mieux connaître du public dans le spectacle-causerie, créé durant la pandémie, qu’elle a présenté, vendredi, au Festival de la chanson de Tadoussac.

« On pense toujours que je n’ai vécu qu’à Paris alors que je suis quand même une Québécoise. J’ai vécu ici, moi », donne-t-elle en exemple, en entrevue au Journal.

Interprète de l’intemporel Hymne à la beauté du monde, la flamboyante artiste, qui a allumé le Stade olympique, en 1984, avec son spectacle Magie rose, constate que les gens ont parfois des idées préconçues sur elle.

« Catherine Deneuve disait que les gens ne l’imaginaient jamais comme elle est. Moi, on pense toujours que je suis une diva. Mais le public sait que je ne joue pas un jeu, que je dis pas mal ce que je pense. »

Film

Un film biographique actuellement en chantier permettra certainement d’en apprendre plus sur elle ou, du moins, de se rappeler ses faits d’armes.

Ce n’est pas la première fois qu’on tente de tourner un film sur sa vie. Elle avait été approchée une première fois, il y a plusieurs années, mais elle avait dit non après n’avoir lu que trois pages du scénario. « Je ne l’ai pas lu au complet parce que ça n’avait aucun rapport avec qui je suis », dit-elle.

Lorsque le tandem formé du producteur Christian Larouche et du scénariste Sylvain Guy a cogné à sa porte, elle a senti que cette fois était la bonne.

Elle leur laisse une entière liberté, affirme-t-elle.

« Il faut une énorme confiance parce que c’est ta vie. Ils ne peuvent pas raconter ta vie en une heure et demie. C’est un condensé. Ce genre de film doit faire rêver les gens. Comme Louis Cyr, qui était un film merveilleux. »

La Lady Gaga de son époque

Quand il a confirmé le projet de film, Christian Larouche a dit de Diane Dufresne qu’elle était « la Lady Gaga de son époque », une comparaison que revendique la principale intéressée.

« Elle et Madonna sont des femmes allumées. Lady Gaga a énormément de talent, c’est une bonne comédienne. Madonna, quand elle est arrivée dans le temps du sida, elle parlait de sexualité. Ce sont des battantes. Nous sommes des femmes qui osent, qui s’assument. »