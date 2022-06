[PHOTOS] Opération spectaculaire à Québec

Un hélicoptère a procédé à la livraison impressionnante de spas et de matériaux au sommet du secteur de Sainte-Foy, dimanche matin, à la grande stupéfaction des résidents du coin.

Les automobilistes qui ralentissaient pour observer la scène et les résidents du secteur, téléphones en main, n’avaient pourtant pas la berlue. C’est l’entreprise SKYSPA, située au sommet d’une tour du boulevard Laurier qui est responsable de ce «spectacle».

«On a dû remplacer un bassin froid et un bassin californien parce que les tuyaux avaient gelé et s’étaient brisés en janvier, lorsqu’on était fermé à cause de la pandémie», explique le directeur du SKYSPA, Sean Sauvé.

Comme l’établissement se trouve au 17e étage d’une tour, à plus de 200 pieds du sol, même la plus grande grue qui était disponible dans la région n’était pas assez haute pour atteindre le sommet.

Un hélicoptère arrivé tout droit de Gatineau a donc procédé au déplacement des deux bassins, dont l’un pesait plus de 1000 lb, et de matériaux pour rénover la terrasse.

Complexe et couteux

L’opération, dont le seul déplacement de l’hélicoptère et la livraison des pièces a couté plus de 100 000$, s’est finalement déroulée sans accroc en moins d’une heure.

La terrasse, qui était fermée depuis le bris, pourra rouvrir dès la fin du mois de juillet, une fois les travaux complétés.

«Ça a demandé beaucoup de logistique avec le gouvernement, les corps de police et pour obtenir les permis nécessaires pour y parvenir. On y travaille depuis le mois de février», explique M. Sauvé.

Ce n’est pas la première fois que le SKYSPA procédait à ce genre de manœuvre impressionnante. En 2011, lors de sa construction, on avait opté pour la même technique pour faire venir les bassins.