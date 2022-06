Savoir se tenir debout en tant que femme

À celle qui signait « Confiante en elle-même », je veux dire qu’elle est extraordinaire et mérite de se le faire dire, pour avoir balancé à son financé musulman qui lui reprochait de sortir avec ses amies : « Je ne suis pas musulmane et je ne changerai pas ma façon d’être pour me marier avec toi ! Tu peux garder ta charia et aller rejoindre tes 72 vierges au ciel. C’est fini entre nous ! » Et ne vous en faites pas, madame, si une horde d’imbéciles vous traite d’islamophobe !

Philippe

Se tenir debout n’a rien à voir avec le rejet de qui que ce soit, mais avec la fierté qu’on a de ses convictions.