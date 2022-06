Un dernier tour de piste pour «le pilier de notre famille»

Un homme pour qui « les lumières vont s’éteindre » sous peu en raison d’un cancer incurable a décidé de savourer avec le sourire les derniers instants qui lui restent auprès de sa famille.

« Il ne pourra pas prendre sa retraite en Gaspésie. Il ne connaîtra jamais mes enfants. Et il ne sera peut-être même pas là pour notre danse père-fille à mon mariage. Mais il garde le sourire malgré tout, comme un roc », lance émotivement Cindy Picard.

Danny Dionne est entré dans la vie de Cindy quand elle n’avait que cinq ans, lorsqu’il a rencontré sa mère. N’ayant que très peu de souvenirs de son géniteur, elle l’a toujours considéré comme son propre père et c’est en tant que tel que ce dernier l’a élevée.

Mais le monde de la jeune femme de 24 ans s’est écroulé au mois de mai dernier quand M. Dionne a consulté un médecin après des épisodes de migraines, de problèmes d’élocution et de perte de conscience.

« Il y avait quelque chose qui clochait. Mon père, c’est un homme en forme qui bougeait tout le temps et qui ne se plaignait de rien », explique Mme Picard.

Incurable

Un glioblastome – une forme de tumeur cérébrale agressive – a été découvert dans le cerveau de l’homme de 62 ans.

Une chirurgie a rapidement été effectuée pour retirer 98 % de la masse, mais les médecins n’ont pu faire plus pour ne pas affecter sa qualité de vie.

Il doit maintenant suivre régulièrement des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pour « maintenir son confort le plus longtemps possible ».

« On ne nous a pas donné de pronostic, mais on nous a bien dit qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il soit guéri. Il a vraiment gagné à la loterie de la malchance... », soupire Cindy Picard.

D’après la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, la médiane de survie pour les personnes qui suivent ce genre de traitement est de 14,6 mois.

La tête haute

Malgré tout, M. Dionne refuse de s’apitoyer sur son sort. « Je sais qu’un jour les lumières vont s’éteindre, mais je reste positif jusqu’à la dernière minute », affirme-t-il.

Ce dernier compte profiter du temps qu’il lui reste pour passer du temps auprès de sa famille et se forger des souvenirs inoubliables avant « qu’on vienne le chercher ».

« C’est le pilier de notre famille, mon héros. Il a toujours mis les besoins de sa famille et de ses proches avant les siens. C’est maintenant à nous de prendre soin de lui », conclut sa fille adoptive.