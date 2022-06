Le joueur de 24 ans Jerar Encarnacion a connu un départ de rêve avec les Marlins de Miami : à son premier match dans le baseball majeur, il a cogné un grand chelem pour permettre aux siens de l’emporter.

Encarnacion a choisi son moment pour réussir un premier coup sûr en carrière, dimanche contre les puissants Mets de New York. Il a réussi une longue balle lorsque les buts étaient remplis, menant les Marlins vers un gain de 6 à 2.

Alors que l’équipe floridienne tirait de l’arrière 1 à 0 en septième manche, le voltigeur et joueur de premier but a expédié une offrande de Chris Bassitt dans les gradins. Il a ainsi permis à Miguel Rojas, Jacob Stallings et Bryan De La Cruz de faire le tour des sentiers.

Encarnacion est devenu le deuxième joueur de l’histoire des Marlins à réussir un grand chelem à son premier match dans les ligues majeures et le premier depuis Jeremy Hermida, en 2005.

Le Dominicain a aussi volé un but en neuvième manche, avant de croiser le marbre sur un double de Jazz Chisholm fils.

Bassitt (5-5) a encaissé la défaite après avoir accordé trois points sur cinq coups sûrs en six manches et un tiers. Il a toutefois réussi neuf retraits sur des prises.

Son vis-à-vis Sandy Alcantara (7-2) a été excellent en huit manches de travail, n’allouant que deux points mérités et six coups sûrs.