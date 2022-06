Un projet immobilier de 5 M$ sur la côte de la Fabrique

Un promoteur immobilier de Québec s’engage à préserver le cachet patrimonial de l’édifice qu’il a acquis sur la côte de la Fabrique, même s’il transforme les lieux en douze unités résidentielles de luxe avec une terrasse sur le toit.

Le Groupe Murray affirme avoir eu un coup de cœur lorsqu’il a fait l’acquisition en octobre 2020 du bâtiment voisin de la Maison Simons, situé au 26 et au 28, côte de la Fabrique, à Québec.

L’immeuble patrimonial, construit en 1867, avait été acheté par la Maison Simons en 2016. Cet investissement s’inscrivait alors dans un plan d’expansion. Le contexte ne s’y prêtant plus, l’entreprise s’est départie de cet édifice, il y a deux ans, et c’est le Groupe Murray qui en a fait l’acquisition.

Le promoteur a commencé un projet de revitalisation de 5 millions $. Les travaux consistent à construire douze unités résidentielles de luxe et à faire l’ajout de deux étages à l’arrière de l’immeuble.

« On n’a pas eu de dérogation. Tout était conforme. On est resté dans la conformité pour avoir le permis plus rapidement », a précisé Maude Murray, directrice générale du groupe.

L’effet de la COVID

Les unités seront offertes pour de la location à long terme. Le rez-de-chaussée conservera sa vocation commerciale puisqu’une galerie d’art s’installera dans les lieux d’ici la fin de l’été. En ce qui concerne les unités, les Lofts de la Fabrique, elles seront prêtes d’ici la fin de l’année.

« C’est une vieille bâtisse. Il y a toujours des imprévus. On a eu un peu de retard. Avec la COVID, ça n’aide pas non plus pour la livraison des matériaux », a indiqué Mme Murray.

Les unités, qui auront une superficie d’environ 500 pieds carrés, présenteront un look contemporain, selon la directrice générale, tant par la conception que la finition qui sera composée de matériaux nobles. C’est la firme d’architectes Agence Spatiale qui a été retenue pour concevoir les espaces. La construction a été confiée à L2 Construction.

Vieux-Québec

Le Groupe Murray est particulièrement présent dans le Vieux-Québec. La plupart de ses 200 unités locatives sont situées en haute-ville et en basse-ville.

« Les immeubles patrimoniaux, c’est notre spécialité en fait », souligne Mme Murray.

L’entreprise familiale, qui est active dans le milieu depuis une vingtaine d’années, concentre ses acquisitions près des attraits touristiques. Selon le promoteur, les Lofts de la Fabrique profitent d’un emplacement exceptionnel, au cœur du Vieux-Québec.