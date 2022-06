Variations sur un même thème

Plusieurs jeux de société créent un univers dans lequel se multiplient les variantes. On plonge dans quatre jeux qui sont issus de thèmes connus et qui apportent leurs propres éléments pour diversifier l’expérience de jeu.

Codenames Québec

2 à 8 joueurs

12 ans +

15 minutes

37,99 $

Le jeu Codenames n’a plus besoin de présentation. Deux équipes s’affrontent avec l’objectif de deviner des mots grâce à des indices qui reposent sur des associations d’idées.

Il faut éviter de dire le mot noir, qui nous fait perdre la partie, ou d’aider l’autre équipe en donnant un indice à nos partenaires qui pourrait leur faire découvrir un mot adverse.

Il y a plusieurs variantes à Codenames, notamment avec des images, dans l’univers Disney ou dans celui des Simpsons. Mais voici une version entièrement québécoise.

Le principe de jeu demeure le même, mais avec des mots qui sont typiques de chez nous comme « poutine » ou « sloche », par exemple.

On n’est donc pas ici dans une réinvention, mais plutôt dans une édition ciblée qui arrive à temps pour l’été. Ne nous reste qu’à vous souhaiter bonne Saint-Jean!

Unlock! Game Adventures

1 à 6 joueurs

10 ans +

60 minutes

44,99 $

Les jeux d’évasion Unlock! remportent un très beau succès depuis plusieurs années avec leur système simple où il faut résoudre des énigmes au moyen de cartes et d’une application.

Déjà une bonne dizaine de boîtes ont été éditées et elles se vendent très bien, autant sur le marché du neuf que de l’usager.

On a eu la brillante idée ici de faire un croisement entre Unlock! et des jeux déjà existants pour créer des énigmes dans des univers qui seront familiers aux joueurs.

On retrouve ainsi trois aventures, comme dans chaque boîte. La première est campée dans l’univers des Aventuriers du rail. On s’en va ensuite du côté du très beau Mystérium pour conclure sur le populaire Pandemic.

C’est donc en fouillant des scénarios créés à partir de thèmes connus que les joueurs vont tenter de résoudre l’énigme avant que les 60 minutes ne soient écoulées.

Et comme toujours, le niveau de difficulté augmente d’un scénario à l’autre.

Azul – Le jardin de la reine

2 à 4 joueurs

10 ans +

45-60 minutes

56,99 $

Il y a déjà eu trois versions du populaire jeu Azul et elles étaient toutes orientées vers un public assez large puisque les règles étaient plutôt simples et accessibles. On prenait des tuiles, on les plaçait pour faire des motifs et marquer des points. Chaque version ayant une petite variante, mais rien de trop désorientant.

Cette quatrième mouture est la plus corsée du lot et les amateurs de la première heure vont devoir travailler un peu plus fort pour assimiler les règles.

On vous suggère par ailleurs de ne pas commencer par celui-ci si vous voulez faire découvrir la gamme Azul à un néophyte.

En plus de la pose de tuiles, il faut aussi agrandir son jardin et lors de la conception de celui-ci, de nombreuses contraintes de pose viennent compliquer votre prise de décision.

La mécanique a été raffinée et elle est autrement plus complexe. Vous aurez besoin de quelques parties pour vous y familiariser.

Tout comme les autres opus, le matériel est joli et de belle qualité.

Mais on vous le dit, soyez prêts pour un bon défi.

Trails

2 à 4 joueurs

10 ans +

30 minutes

39,99 $

Henry Audubon a obtenu un joli succès avec le jeu Parks, richement illustré et dont le jeu rendait honneur à la nature.

Parks, c’est une randonnée qui nous fait traverser les parcs nationaux américains pour y récolter des ressources, les prendre en photos et conserver des cartes postales.

Trails baigne dans le même univers et ça se remarque déjà dans le visuel. Les joueurs contrôlent à nouveau un randonneur et on visite des lieux qui vont nous permettre d’amasser des ressources et des photos.

C’est finalement la même idée, mais exécutée différemment et plus simplement dans une plus petite boîte et on visite des lieux plutôt que des parcs nationaux.

Le jeu se déroule sur une journée et la mécanique permet de reproduire le cours du jour avec le soleil qui progresse dans le ciel.

De plus, on ajoute la collection d’oiseaux, ce qui tombe sous le sens quand on sait qu’Audubon partage le même nom de famille que le célèbre ornithologue John James Audubon.