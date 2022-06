À forces inégales

Dixit Jon Cooper : « Tu peux perdre 1 à 0, ou encore 3 à 0, ou 7 à 0, il n’y a rien que tu peux y faire. Tu dois oublier tout ça et reprendre le boulot et gagner le prochain match. Ce sont les séries éliminatoires. »

Cooper a parfaitement raison. L’Avalanche mène 2-0 et la série finale pour l’obtention de la Coupe Stanley déménage à Tampa, au domicile du Lightning, un endroit qu’il affectionne particulièrement.

La commande est imposante : Cooper et son groupe doivent maintenant gagner quatre des cinq prochains matchs. Tout peut survenir, mais, cette fois-ci, ça semble être une mission impossible.

Je veux bien croire que tu oublies les événements du match #2. Ce soir, on repart à zéro.

Sauf que le scénario n’est plus le même.

Le Lightning est une formation regroupant des patineurs fiers. Au fil des ans, ils ont dominé le monde du hockey professionnel. Ils ont appris à gagner dans l’adversité.

Mais, je suis persuadé que le doute s’est installé chez le Lightning.

Cooper est un entraîneur intelligent.

Victor Hedman est un défenseur de haut niveau. Ryan McDonagh est un guerrier.

Steven Stamkos remplit très bien son rôle de leadership, étant celui qui prend les guides quand la situation se gâte.

Nikita Kucherov est un joueur intelligent, un surdoué, quand il exploite au max ses ressources.

Et Andrei Vasilevskiy a toujours modifié la donne dans les moments les plus tendus.

Or, à Denver, lors des deux premiers matchs, les joueurs de l’Avalanche ont confirmé une tendance qu’on observait depuis quelques années.

Éventuellement, si une équipe ne possède pas la rapidité dans l’exécution de son concept de jeu, elle ne pourra atteindre le podium. L’Avalanche est une équipe supérieure au Lightning sur le plan de la rapidité.

Joueurs de soutien

Au début de la série, j’avais soulevé un élément qu’on devait considérer : les joueurs de soutien de Tampa peuvent-ils rivaliser au même niveau que ceux du Colorado ?

La réponse est non. L’Avalanche l’a confirmé hors de tout doute lors des deux premiers matchs de la série. « Cette équipe évolue à un niveau très élevé, a précisé Cooper. Mais, on peut faire mieux de notre côté. »

On est tous d’accord sur ce point.

Mais, cette fois-ci, Cooper qui sait comment apporter des ajustements est embêté : comment pourra-t-on freiner l’attaque foudroyante de l’Avalanche ? Comment pourra-t-on, lors des deux prochains matchs à Tampa, limiter les visites de l’adversaire qui a développé un malin plaisir à jouer le trouble-fête dans la cour de Vasilevskiy, au point de gêner les actions de la brigade défensive... si fiable et si solide normalement ?

Du jamais vu.

La rapidité

La rapidité de l’Avalanche a également contrecarré les plans des meilleurs effectifs de l’adversaire. Stamkos, Kucherov, Point et Palat ne parviennent pas à inquiéter Darcy Kuemper.

Bien au contraire.

Pourquoi ?

Parce qu’ils n’ont pas la rondelle. Et quand ils parviennent à toucher au disque, il y a toujours un ou deux joueurs du Colorado qui s’interposent.

Il y a aussi Cale Makar et son groupe créant rapidement la confusion chez le Lightning quand ils relancent l’attaque de leur formation. Immédiatement chez le Lightning, il y a une réaction de recul.

On cherche à se cramponner rapidement à la défensive, mais le temps de réaction n’est pas assez rapide pour dresser un mur à la hauteur de la ligne bleue.

Le doute

L’Avalanche attaque avec une telle force qu’elle déstabilise le Lightning.

Assurément que le Lightning peut faire mieux. Cette équipe retrouvera un public qu’elle a comblé au cours des dernières années. Mais la question demeure : les joueurs du Lightning pourront-ils oublier le doute qui s’est probablement introduit dans leur analyse des deux matchs à Denver ?

Les expériences du passé prouvent que Cooper et son groupe ont toujours trouvé un moyen de remettre les pendules à l’heure. Mais, cette fois-ci, l’adversaire possède-t-il toutes les ressources pour répliquer sévèrement ?

Tampa ne gagnera pas en rapidité en l’espace de 48 heures.

Vasilevskiy peut s’avérer un obstacle important sur le parcours emprunté jusqu’à maintenant par l’Avalanche.

Sauf que l’adversaire est le plus redoutable, le plus intimidant, le plus coriace qu’il ait affronté au cours des dernières années. Et ce qui rend sa tâche plus difficile, c’est que ses coéquipiers n’ont pas trouvé une réponse pour répliquer à un rival gonflé à bloc.

« Ce soir [samedi], nous avons joué avec passion, nous étions un groupe affamé, un groupe déterminé. Un groupe dangereux », a affirmé Jared Bednar.

« Dangereux » est le mot qui résume bien l’Avalanche du Colorado.

Culture et... rapidité

Le message de Kent Hughes à son arrivée à Montréal tournait autour de deux éléments : il faut retrouver notre culture et nous devrons recruter des joueurs rapides. L’Avalanche du Colorado est un exemple à suivre. La patience de Joe Sakic l’a bien servi, ça lui a permis de conclure des transactions répondant aux besoins de l’organisation tout en recrutant des patineurs de premier plan. Hughes a de bons éléments en place pour relancer la concession s’il respecte son modèle d’affaires basé sur la jeunesse et sur la rapidité... Kyle Dubas a congédié l’entraîneur des gardiens, Steve Briere, mais était-il responsable des déboires de Petr Mrazek ? Dubas tentera-t-il sa chance du côté de Kuemper, de Gibson, de Fleury, tous des gardiens qui attendent que la bonne affaire se présente ?...

Les rumeurs voulant que les Blackhawks de Chicago tentent d’échanger Alex DeBrincat sont-elles bien fondées ? Difficiles à croire ? Patrick Kane est-il un intouchable ? Oui, jusqu’au moment où les Blackhawks reçoivent une offre difficile à rejeter...

Joel Quenneville a-t-il demandé à Gary Bettman de revoir son dossier ? Il semble bien que oui, et certaines équipes attendent la décision du commissaire avant de prendre une décision définitive relativement à l’embauche d’un entraîneur...