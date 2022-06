C’est sur les terrains de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec que se sont réunis, le 29 mai dernier, plus de 600 participants pour la 10e Course pour les femmes Aimez-vous de Pharmaprix au profit de la Fondation CERVO. L’événement a été un grand succès et a permis d’amasser la somme de 66 000 $ qui servira à offrir des services essentiels en santé mentale, à humaniser les soins, à développer des techniques de soins innovantes et à sensibiliser la communauté sur la maladie mentale. Sur la photo, de gauche à droite : de Pharmaprix, Éric Bouchard, vice-président principal, finance ; deux pharmaciennes-propriétaires, Anh Nguyen et Sylvie Arsenault, en compagnie de Denis Roy, vice-président, exploitation.

Doctorat honoris causa

L’Université Laval a dévoilé récemment les noms des récipiendaires 2022 d’un doctorat honoris causa. Ces personnalités, à qui l’université décerne une récompense prestigieuse pour souligner leur apport remarquable à la société, seront honorées à l’occasion des cérémonies de collation des grades qui auront lieu aujourd’hui (et jusqu’au 23 juin) au Centre des congrès de Québec.

Les doctorats honoris causa seront remis à : Bibiane Courtois, infirmière et militante (en sciences infirmières) ; Bernard Émond, anthropologue, cinéaste et auteur (en anthropologie) ; Camille Limoges, professeur en histoire des sciences et haut fonctionnaire (en philosophie) et Sir Fraser Stoddart, titulaire du poste Board of Trustees Professor of Chemistry à l’Université Northwestern (en chimie). Un doctorat d’honneur, la plus haute distinction que l’Université décerne, est une marque de reconnaissance exceptionnelle.

Bernard accroche ses ciseaux

Bernard Prince (photo), coiffeur depuis 40 ans chez Marcel Pelchat coiffure de Laurier Québec, vivra des moments de grande émotion cette semaine alors qu’il accrochera officiellement ses ciseaux le jeudi 23 juin afin de prendre une retraite bien méritée. Sa bonne humeur et son professionnalisme manqueront beaucoup à ses confrères et consœurs de travail ainsi qu’à toute sa fidèle clientèle au fil des ans. Bernard a bien l’intention de jouer plus souvent au tennis (avis à ses adversaires) et de voyager, ce qu’il n’a pu faire comme tout le monde au cours des dernières années. Bonne retraiten Bernard.

En souvenir

Le 20 juin 2002. Le gardien de but José Théodore (photo) réussit un exploit exceptionnel en mettant la main sur le trophée Hart, le plus prestigieux de tous, remis au joueur le plus utile à son équipe dans la LNH, ainsi que le trophée Vézina (meilleur gardien), à Toronto.

Anniversaires

Bianca Andreescu (photo), joueuse professionnelle de tennis canadienne gagnante du US Open en 2019, 22 ans...Stéphanie Dumas, nouvelle présidente de l’International Pee-Wee B.S.R...Nicole Kidman, actrice australo-américaine, 55 ans...François Morency, humoriste, natif de Québec, 56 ans...Benoît Brière comédien et metteur en scène, 57 ans...John Goodman, acteur américain, 70 ans...Lionel Richie, chanteur américain, 73 ans...Anne Murray, chanteuse canadienne, 77 ans...Jean-Marie Le Pen, politicien français (Le Front national), 94 ans.

Disparus

Le 20 juin 2021 : Gianna Rolandi (photo), 68 ans, soprano américaine qui fut à la tête du Ryan Opera Center de 2006 à 2013... 2018 : Peter Thomson, 88 ans, golfeur professionnel australien qui a remporté 81 tournois dont cinq victoires à l'Open britannique... 2017 : Sergei Mylnikov, 58 ans, ancien gardien des Nordiques de Québec (10 matchs lors de la campagne 1989-1990) ... 2016 : Benoîte Groult, romancière, essayiste et figure du féminisme français... 2014 : Jaroslav Walter, 75 ans, hockeyeur tchécoslovaque, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1964... 2013 : Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français... 2009 : Roland Fortier (abbé), 77 ans, 51 ans de prêtrise... 2007 : Gaston Forgues, 69 ans, ex-président de la Fondation des Sourds du Québec... 2006 : Bill Johnson, 87 ans, joueur de 3e but pour les Yankees de NY dans les années 40... 1997 : Lawrence Payton, 59 ans, membre fondateur des Four Tops.