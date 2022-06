Connor McDavid conservera-t-il le Hart?

La Ligue nationale de hockey (LNH) dévoilera mardi soir à Tampa l’identité des récipiendaires de ses principaux trophées individuels et le plus convoité d’entre tous, le Hart, pourrait demeurer dans les mains de Connor McDavid... ou pas.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton est en quête d’un troisième sacre du joueur le plus utile à son équipe et d’un deuxième consécutif. Avec une récolte de 44 buts et 79 mentions d’aide pour 123 points, il affiche des statistiques qui valent habituellement le titre de «MVP». Pour la cinquième fois de sa carrière, il a franchi le cap de la centaine de points et nul doute que sa sélection constituerait un choix logique aux yeux de plusieurs.

Cependant, ses deux concurrents dans la lutte ne sont pas à dénigrer. Chez les Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews a connu une autre campagne étincelante, devenant le premier joueur depuis Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, à atteindre le plateau des 60 buts en une saison. L’attaquant n’a jamais gagné le Hart, mais une telle production de filets l’a élevé au rang des plus méritants.

Puis, il y a le gardien Igor Shesterkin, qui aspire à devenir le premier gagnant des trophées Hart et Vézina dans la même année depuis Carey Price, du Canadien de Montréal, en 2014-2015. Le porte-couleurs des Rangers de New York a représenté l’un des éléments-clés des siens : avec une fiche de 36-13-4, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,935, il a des chiffres éclatants susceptibles à tout le moins de mériter le prix du portier par excellence. Ses deux rivaux pour cette récompense sont Jacob Markstrom et Juuse Saros, respectivement des Flames de Calgary et des Predators de Nashville.

Autres trophées dans la mire

Pendant la soirée, trois autres prix seront remis : le Norris, le Calder et le Ted-Lindsay. Dans ce dernier cas, McDavid, Matthews et le défenseur des Predators Roman Josi se font la lutte pour le trophée du meilleur joueur d’après les autres patineurs de la LNH. Concernant le Norris, accordé à l’arrière le plus méritant, Josi est en lice, tout comme Cale Makar, qui est bien placé pour remporter la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, et Victor Hedman, qui se trouve dans le camp opposé en finale.

Quant au Calder, décerné à la recrue par excellence, Trevor Zegras (Ducks d’Anaheim), Michael Bunting (Maple Leafs) et Moritz Seider (Red Wings de Detroit) sont sur les rangs pour le réclamer.