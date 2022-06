Des nouveautés à la Coupe Memorial

Quelques heures avant le match initial du tournoi à Saint John, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a précisé certaines modifications mises de l’avant à la Coupe Memorial cette année.

Ainsi, l’attribution de points au classement sera touchée, car dorénavant, la formation triomphant en temps réglementaire recevra trois points. Celle ayant besoin de la prolongation pour l’emporter en obtiendra deux, tandis que le club perdant en temps supplémentaire ajoutera un point à sa récolte. Ces changements seront en vigueur pour les six parties du tour préliminaire, le tout s’amorçant avec le duel mettant aux prises les Sea Dogs de Saint John aux Bulldogs de Hamilton en soirée.

Par ailleurs, les prolongations se tiendront sous le format à trois contre trois pendant le tournoi à la ronde. Chaque période additionnelle aura une durée maximale de 20 minutes et prendra fin dès qu’une équipe touchera la cible. Aucune pause pour la télévision ne sera décrétée et les entractes dureront 15 minutes si jamais plus d’une prolongation est requise.

Enfin, la LCH a rappelé que la Ligue nationale surveillera de près le déroulement des matchs, puisque celle-ci assumera un rôle quant à «l’examen et les possibles mesures découlant de situations disciplinaires, les reprises vidéos et l’assignation des officiels hors-glace, par l’arbitre de longue date de la LNH Dan O’Halloran».