Itinéraire à l'avance: l'abrogation d'un règlement sur les manifs réclamée à Québec

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, demande à l’administration Marchand d’abroger le règlement qui oblige, depuis 10 ans, les manifestants à fournir à l’avance un itinéraire aux policiers.

L’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec a généré son lot de controverses et a fait couler beaucoup d’encre lors du « printemps érable » et des manifestations étudiantes de 2012.

Il permettait alors aux policiers de déclarer une manifestation « illégale » si aucun itinéraire n’était fourni au préalable ou encore si l’itinéraire, l’heure ou le lieu annoncé n’étaient pas respectés.

Cet article controversé a été jugé contraire à la Charte canadienne des droits et libertés par la Cour d’appel en 2019. Or, il apparaît toujours noir sur blanc dans le règlement municipal qui n’a pas été amendé depuis, un non-sens selon Mme Smith.

Une mauvaise image

« Quel message envoie-t-on à nos citoyens quand on laisse en place un règlement qui va à l’encontre du droit de manifester ? C’est intimidant et ça donne une mauvaise image des manifestations qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de la démocratie », a-t-elle déclaré lundi soir à l’hôtel de ville, lors du dépôt de son avis de proposition.

La vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Asselin, a réitéré l’intention de l’administration Marchand de revoir la réglementation municipale.

« On a déjà mentionné qu’on irait vers une révision de l’article 19.2. Je ne pense pas qu’on ait empêché quiconque de manifester à Québec », a-t-elle répliqué.