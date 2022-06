La Baie: l’aide s’organise pour les sinistrés

C’est le branle-bas de combat pour reloger les sinistrés et l’aide d’urgence s’organise sur le terrain. Comme toujours dans la région, la solidarité est au rendez-vous.

Depuis samedi, les bénévoles de la Croix-Rouge s’affairent sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. Réconfort, analyse des besoins de bases, nourriture et médicaments, tout est mis en œuvre pour les soutenir.

L’important est de trouver un toit à tous ces gens. «Depuis samedi, ce sont huit bénévoles qui sont sur le terrain. Ce sont 21 familles qui sont logées dans des hébergements commerciaux», a confirmé Carole Du Sault, directrice des communications pour la Croix-Rouge.

Cependant, tout ceci est temporaire puisque la Croix-Rouge agit en soutien seulement durant les 72 premières heures. Ensuite, les autorités doivent trouver d’autres logis.

La ville travaille en collaboration avec l’Office Municipale d’habitation de Saguenay (OMHS) et met tout en œuvre pour reloger les sinistrés. «Cette semaine, on devrait être en mesure d’offrir une trentaine de logements. J’attends un retour de la ville, ils vont me dire “voici ce que j’ai besoin [et] quel logement [est nécessaire].” Ça doit arriver aujourd’hui ou demain », a expliqué Ariane Villeneuve, directrice du service à la clientèle de l’Office Municipal d’habitation.

Selon l’OMHS, une dizaine de logements supplémentaires pourraient être offerts après le 1er juillet. Depuis samedi, plusieurs se sont offerts pour aider les Baieriverains.

Une acuponctrice a décidé de contribuer à sa façon.

«Je suis formé pour ça, je travaille sur l’anxiété et le stress. Je me suis dit: “je vais ouvrir moi-même une plage mercredi matin et je vais offrir des traitements gratuits aux sinistrés”», a expliqué l’acuponctrice Genevière Goudreault.

Elle interpelle d’ailleurs les autres professionnels à suivre son élan.