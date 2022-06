Lac Saint-Joseph: le château du fondateur du VVV est à vendre

La propriété de Guy Drouin, le fondateur du Village Vacances Valcartier, située au lac Saint-Joseph, a été mise en vente ce matin, pour la coquette somme de 3 950 000 $.

La propriété, qui ressemble à un véritable petit château, est encore occupée par la conjointe de M. Drouin, décédé en 2017.

C’est lui-même qui avait conçu et réalisé les plans de la demeure « au style particulier » aux dires du courtier immobilier, Michel Lizotte.

Photo courtoisie

À son avis, la résidence saura attirer l’œil des acheteurs, alors qu’elle possède « le plus beau et le plus gros terrain autour du lac », selon M. Lizotte. Le terrain est effectivement imposant, faisant 115 000 pieds carrés.

« Avec la terrasse et les couchers de soleil, c’est extraordinaire, fait valoir le courtier. Il y a un beau jardin muni de fontaine tout autour de la maison, une cascade d’eau qui descend au lac et une descente de bateau, c’est un très beau site ».

Une façade de rêve

Photo courtoisie

La maison possède une vingtaine de pièces, dont cinq chambres à coucher, trois salons, trois salles de bains et une salle de réception au niveau du lac.

Photo courtoisie

Elle possède également 370 pieds de façade qui donne une vue sur le plan d’eau, soit la plus grande façade sur le bord du lac Saint-Joseph.

Avec ses propriétés uniques, le courtier estime que la résidence devrait trouver un acheteur très rapidement.

♦ La propriété est en vente officiellement depuis aujourd’hui.