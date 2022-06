Lightning: encore du gaz dans le réservoir

TAMPA | Trois longs parcours, deux saisons mortes anormalement courtes. Ils étaient plusieurs à se demander si les joueurs du Lightning n’étaient pas arrivés au bout du rouleau.

À la veille du troisième match de cette finale de la Coupe Stanley face à l’Avalanche, Jon Cooper avait soutenu que les conquêtes de 2020 et 2021 n’avaient en rien hypothéqué ses troupiers.

Hier soir, ceux-ci lui ont donné raison. De nouveau mené par l’unité d’Ondrej Palat, Steven Stamkos et Nikita Kucherov, Tampa Bay a renversé le Colorado 6 à 2 sur la glace du Amalie Arena.

Une victoire qui a permis aux doubles champions de rétrécir l’avance de leurs adversaires à deux victoires contre une.

Acquis des Sénateurs d’Ottawa à la date limite des transactions, Nick Paul a démontré qu’il tenait à remporter sa première coupe Stanley. Blessé à une jambe lors d’une étrange chute suivant une poussée de Josh Manson, l’Ontarien a passé sa soirée à faire l’aller-retour entre le vestiaire et la patinoire.

Ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire le but gagnant, pratiquement sur une jambe, en début de deuxième période.

À l’autre extrémité du spectre, Pat Maroon, qui tente de mettre la main sur un quatrième titre consécutif, a fait la preuve qu’il était toujours aussi affamé. Celui que ses coéquipiers surnomment « Big Rig » a connu une soirée de deux points.

Kuemper chassé

Il a marqué le cinquième but des siens, celui qui chassait Darcy Kuemper de la rencontre. Celui-ci s’est fait montrer le chemin des douches après avoir cédé cinq fois sur 21 tirs.

Si on fait exception des buts de Maroon et d’Anthony Cirelli, qui l’a déjoué en échappant la rondelle, le gardien de l’Avalanche n’est pas le plus à blâmer pour ce revers.

Palat, Paul et Stamkos ont touché la cible, alors qu’ils se trouvaient fin seuls entre les cercles de mises en jeu.

Le vis-à-vis de Kuemper, Andrei Vasilevskiy, a repris son aplomb après avoir accordé sept filets, samedi. Avec le match encore sur la ligne, il a volé J.T. Compher du bout de la jambière une fois lors de chacun des deux premiers vingts.

Contestation payante

L’allure du match aurait probablement été différente si Cooper n’avait pas gagné sa contestation à la suite du but de Valeri Nichushkin. Les adjoints de l’entraîneur-chef du Lightning avaient bien vu en prétendant que Bowen Byram avait commis un hors-jeu quelques secondes auparavant.

Ce but, inscrit à 4 min 56 s, aurait possiblement brisé les reins de Tampa Bay. D’autant plus que Gabriel Landeskog a marqué son premier de la soirée moins de quatre minutes plus tard, ce qui aurait fait 2 à 0.

D’ailleurs, les deux filets de l’Avalanche, portés à la fiche de Landeskog, ont été réussis en supériorité numérique. L’attaque massive de la formation de Denver a maintenant touché la cible lors de 12 de ses 17 matchs éliminatoires.

Elle domine le circuit avec un pourcentage d’efficacité de 33,9 %. Depuis 1977-1978, il n’y a qu’une équipe qui a connu plus de succès en avantage numérique : les Islanders de New York de 1981 (37,8 % en 18 parties).

2 6 Première période 1-Col: Gabriel Landeskog (10) (Rantanen, Makar) AN-8:19

2-TB: Anthony Cirelli (2) (Maroon) 13:03

3-TB: Ondrej Palat (10) (Stamkos) 14:54 Punitions: Compher (Col) 5:50, Palat (TB) 7:09, Newhook (Col) 10:54 Deuxième période 4-TB: Nick Paul (5) (Colton) 1:26

5-Col: Gabriel Landeskog (11) (Makar, Rantanen) AN-4:43

6-TB: Steven Stamkos (10) (Kucherov, Bogosian) 7:52

7-TB: Pat Maroon (4) (Kucherov, Hedman) 11:15

8-TB: Corey Perry (6) (Palat, Hedman) AN-14:58 Punitions: Colton (TB) 4:03, Maroon (TB) 8:58, Manson (Col) 8:58, Sturm (Col) 14:22, Killorn (TB) 15:45, Cogliano (Col) 19:43, Sergachev (TB) 19:43 Troisième période Aucun but Punitions: Cogliano (Col) 12:03, Toews (Col) 13:38, banc (TB) (purgée par Perry) 14:40, Cogliano (Col) 17:48, Colton (TB) (maj) 17:48, OConnor (Col) (maj) 17:48, Cogliano (Col) 17:48, Maroon (TB) 17:48, Cogliano (Col) 17:48 Tirs au but Colorado 14 - 13 - 12 - 39Tampa Bay 12 - 14 - 6 - 32 Gardiens: Col: Darcy Kuemper (P, 8-3) Pavel Francouz ((11:15 2e période), 6-0), TB: Andrei Vasilevskiy (G, 13-7) Avantages numériques: Col: 2 en 4, TB: 1 en 6 Arbitres: Gord Dwyer, Chris Rooney Juges de lignes: Ryan Daisy, Brad Kovachik ASSISTANCE: non disponible

► Ce revers n’était que le troisième de l’Avalanche depuis le début des séries, un premier sur une patinoire adverse. Quant au Lightning, il a savouré un huitième gain de suite sur sa patinoire. Son seul revers au Amalie Arena a été encaissé face aux Maple Leafs de Toronto.

► Vraisemblablement blessé au bas du corps, Nikita Kucherov a quitté la rencontre avec quelque cinq minutes à faire.