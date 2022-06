Je souhaite faire une suggestion à la dame qui est exaspérée de mettre les pieds dans le pipi de son mari, lequel dégoutte toujours autour de la cuvette quand il urine debout. Comme monsieur refuse comme moi de s’asseoir pour poser ce geste, et pour lui éviter d’imposer à sa femme d’être obligée de nettoyer ses dégâts ensuite, voici ce que j’ai adopté comme solution depuis un bon moment déjà.

• À lire aussi: Le savoir-vivre a sa place partout

Je me suis procuré un urinoir à la pharmacie. J’en ai fait disparaître le couvercle qui ne faisait que m’embarrasser. Après chaque miction, je déverse le contenu de mon urinoir dans les toilettes, je rince le contenant, et je le mets à sécher la tête en bas au-dessus de la bonde de la baignoire. S’il est encore mouillé au moment de m’en servir de nouveau, j’essuie le rebord avec du papier hygiénique et c’est tout.

Pour compléter le tout plusieurs fois l’an, j’injecte un ou deux jets d’un nettoyant liquide pour cuvette auquel j’ajoute quelques gouttes de javellisant, dans mon urinoir rempli d’eau, et je laisse reposer une bonne demi-heure avant de le rincer abondamment. Comme j’imagine que mon accessoire devrait pouvoir résister quelques siècles à ce traitement, j’ose le suggérer à cet homme de Cro-Magnon (comme le surnommait une de vos correspondantes) à qui ça pourrait rendre service.

C.L.

Je trouve votre processus un tantinet complexe à exécuter, et tout ça, juste pour ne pas avoir à vous asseoir pour uriner ? Je n’avais jamais imaginé que ce geste puisse être à ce point rébarbatif pour un mâle avant que ce monsieur ne me l’écrive noir sur blanc. Voilà que votre mot vient me confirmer que ça doit toucher quelque chose de fondamentalement rebutant pour certains mâles.