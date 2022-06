Mathieu Roy décortique la nouvelle génération d’Apple CarPlay

Pour 2023, Apple a annoncé qu’une nouvelle mouture de son application automobile CarPlay allait voir le jour. Alors que l’actuel système existe depuis 2014, cette nouvelle génération de la technologie fort appréciée des conducteurs sera plus que la bienvenue.

Histoire d’en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu le chroniqueur techno Mathieu Roy.

Pas juste sur un écran

Pour l’heure, Apple CarPlay projette uniquement ses informations sur l’écran du système d’infodivertissement qu’on retrouve généralement au centre de la planche de bord. Or, cette réalité est sur le point de changer grâce à la nouvelle génération du système.

« Il y aura une cassure avec le passé. Peu importe le nombre d’écrans ou la taille de ceux-ci dans votre véhicule, Apple CarPlay va profiter de tous ces écrans pour vous procurer une expérience similaire d’un bout à l’autre du véhicule » explique Mathieu Roy. Évidemment, cette fonctionnalité ne sera possible qu’avec les constructeurs partenaires.

« Les informations du véhicule vont pouvoir être lues par le téléphone et être affichées en conséquence. Tu vas pouvoir avoir des informations liées à ta vitesse, à ta consommation d’essence ou de batterie. Dans l’interface d’Apple CarPlay, tu vas pouvoir changer la température à bord, utiliser la radio ou démarrer les sièges chauffants.

Personnalisation des menus

Dans cette nouvelle mouture de CarPlay, Apple mise sur la personnalisation des menus.

« Tu pourras personnaliser l’affichage, tantôt avec un thème sombre, tantôt avec un thème clair. Tu pourras insérer des widgets, des microapplications, comme ton calendrier et ta musique », a laissé savoir l’expert en techno. Si tu veux avoir l’indication de ta vitesse avec des chiffres, tu pourras l’avoir, mais Apple t’offrira aussi la possibilité d’avoir des bons vieux cadrans à aiguilles, mais qui seront numériques », poursuit-il.

Une caractéristique convoitée par les acheteurs

Apple CarPlay n’est pas un élément qui n’intéresse que les plus grands adeptes de technologie. En effet, cette caractéristique est convoitée par une majorité d’acheteurs. « Apple nous disait que 78% des gens vont seulement considérer une voiture qui est compatible avec ce genre de système », mentionne M. Roy. « Je pense que de se rendre incompatible avec ces systèmes-là, c’est peut-être se priver d’un marché potentiel », renchérit-il.

À ce jour, quelques rares marques continuent de bouder Apple CarPlay et préfèrent favoriser leur propre système multimédia. C'est notamment le cas de Tesla. Durant l'émission, Antoine Joubert citait aussi l’exemple de Lucid Motors qui ne propose pas la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, mais dont le système est bien exécuté.

