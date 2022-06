Papier tissu: Sherbrooke pourrait devenir un pôle important de l’industrie

L’entreprise Kruger a fait un pas de plus vers son objectif de faire de Sherbrooke un pôle majeur dans la production de produits de papier tissu haut de gamme avec un tout nouveau projet d’expansion.

C’est lors de l’inauguration officielle de son usine de Sherbrooke mise en service, en 2021, que l’entreprise avait lancé le coup d’envoi de son projet d’expansion. Ainsi, une seconde usine de papier tissu sera construite sur un site adjacent à l’usine actuelle.

«Avec ce projet d'expansion, nous sommes extrêmement fiers de concrétiser notre vision de faire de Sherbrooke un pôle majeur pour la fabrication de papier tissu en Amérique du Nord, de même qu'une vitrine technologique extraordinaire qui fait rayonner l'entreprise, la région et le savoir-faire de nos employés», a déclaré le chef de la direction de Produits Kruger S.E.C., Dino Bianco.

Avec ce nouveau projet, représentant des investissements de 351,5 millions $, l’entreprise a investi près d’un milliard $ en Estrie depuis 2018. Érigée dans l’arrondissement de Brompton, l’usine Produits Kruger de Sherbrooke aura permis de créer plusieurs emplois pendant et après sa construction.

«L'industrie des pâtes et papiers a évolué rapidement ces dernières années et c'est grâce à des entreprises comme Kruger que le Québec continue d'être un leader dans ce domaine», a ainsi mentionné le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Le projet d’expansion prévoit la construction d’une machine à papier tissu double largeur dotée de la technologie LDC ainsi que l’installation de deux lignes de transformation additionnelles. Ainsi, l’entreprise pourra fabriquer plus de 130 000 tonnes métriques de produits de papier tissu pour les marques Cashmere UltraLuxe, Scotties et SpongeTowels Ultra Pro.

«Kruger est un bel exemple de ce qu'on veut accomplir au Québec : propulser l'innovation pour s'adapter aux transformations de l'économie, pour développer chez nous de nouvelles technologies, pour augmenter la compétitivité et la productivité de nos entreprises, pour réduire notre écart de richesse avec l'Ontario», a dit le premier ministre du Québec, François Legault, présent lors de l’évènement.