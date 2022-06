Paris sportifs : bonne chance au Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a une tâche colossale devant lui s’il souhaite remporter une troisième coupe Stanley consécutive et les preneurs aux livres ne donnent pas cher de sa peau, sans surprise.

• À lire aussi: CH: un voyage d’affaires dans l’est du pays

• À lire aussi: Nicolas Aubé-Kubel: du ballottage à la finale de la Coupe Stanley

Lundi avant-midi, quelques heures avant le troisième duel de la finale contre l’Avalanche du Colorado, le site Mise-o-jeu + affichait une cote de 5,00 pour une conquête du trophée par les «Bolts». À l’opposé, celle pour la consécration des «Avs», en avance 2 à 0 dans la série, était de 1,15.

Également, les amateurs de hockey croyant que le Lightning réalisera le même exploit qu’en finale de l’Association de l’Est, soit de gagner quatre parties de suite après avoir échappé les deux premières, toucheront une belle somme s’ils ont raison. L’option «Tampa Bay en 6» était considérée à 17,00; celle d’un triomphe en sept rencontres pourrait rapporter 9,50 fois la mise de départ.

En revanche, les parieurs estimant que le Colorado terminera le travail amorcé dans les affrontements 1 et 2 ont les chiffres en leur faveur. Un gain en cinq sorties des hommes de l’entraîneur-chef Jared Bednar constituait le scénario le plus probable, à 3,20. Un balayage était aussi bien considéré, à 3,50. Si les champions de l’Ouest gagnent en six ou sept rendez-vous, les parieurs obtiendront 5,25 ou 7,00 fois leur mise respectivement.