Québec facilite l’accès de certaines données aux chercheurs

Parce que «de bonnes données, avec de bons chercheurs, donnent de bonnes politiques publiques», le gouvernement Legault a émis des décrets pour faciliter l’accès aux données de plusieurs ministères.

• À lire aussi - Indicateurs de progrès: tendance favorable pour le Québec

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pourra désormais fournir aux chercheurs des données appariées et dépersonnalisées en provenance de Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’ISQ.

Viendront plus tard les données de l’Agence de revenu du Québec, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, a ajouté le ministre des Finances, Éric Girard.

L’objectif derrière ces décrets gouvernementaux est d’alléger le processus entourant les demandes d’accès à des données, et par extension de réduire les délais souvent très longs auxquels les chercheurs se butaient.

Par le passé, il pouvait y avoir une attente de deux à trois ans pour obtenir certains renseignements, a expliqué le statisticien en chef de l'Institut de la statistique du Québec, M. Simon Bergeron.

Depuis 2019, les délais ont été réduits à une moyenne de 16 mois pour l’obtention de données administratives, en raison de la création d’un guichet unique à l’ISQ, responsable d’assurer le suivi des demandes de la part des chercheurs.

L’objectif est de réduire ces délais plus encore.

«On vise ultimement de ramener ça autour de six mois», a dit M. Bergeron, en soulignant que le temps d’attente pourrait être plus ou moins long en fonction de la complexité des demandes et du type de renseignements fournis.

Le gouvernement a aussi annoncé l’ouverture d’un premier Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la statistique du Québec (CADRISQ) en milieu hospitalier, à l’hôpital Sainte-Justine, à Montréal.

Il s’agit du sixième CADRISQ.

Santé

Pour le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l’accès à ces données est une bonne nouvelle pour le réseau de la santé.

«Ça va permettre de mieux documenter les interactions entre la santé, le revenu et l’éducation [...]. Le MSSS va bénéficier de ces données pour mieux comprendre la demande et pouvoir faire de la prévention», a dit le ministre, selon qui le problème du système de santé est souvent que malgré une bonne compréhension de «l’offre», la «demande» demeure mal comprise.