Solide comme un roc pour faire du vin

J’ai un profond respect pour les entrepreneurs qui ont l’audace et la persévérance d’innover.

Et c’est bien ce qu’ont fait les associés de l’Orpailleur, il y a 40 ans, quand ils ont ouvert un vignoble aux touristes à Dunham.

« On passait pour des originaux quand, au ministère du Tourisme, on disait qu’on voulait attirer des citadins à Dunham. Ça paraissait un coin perdu à l’époque et il y avait beaucoup de scepticisme », se rappelle Charles-Henri de Coussergues, qui avait immigré de France pour vivre le métier de vigneron avec plus de liberté que son père.

En Provence, celui-ci vendait sa production à des négociants, qui ne tenaient pas compte des améliorations faites. C’était un travail dur, effectué sans reconnaissance. Le jeune Charles-Henri inventerait une autre manière et vendrait directement aux consommateurs pour leur faire découvrir l’univers du vin !

Des vignes face au froid

Il fallait d’abord faire pousser des vignes au Québec, ce que les colons et les religieux avaient déjà tenté en vain. Premiers essais de l’Orpailleur en 1983 : tailler la vigne très près du sol et l’enterrer pour la protéger du froid. Tentative concluante, les plantations ont été étendues pour obtenir une première récolte en 1985. Il n’y avait aucune possibilité de vendre du vin à la SAQ ni aux restaurants, car la loi l’interdisait. M. de Coussergues et ses associés ont aménagé un petit garage et ont invité les gens à déguster en plein mois de décembre, et contre toute attente, ils sont venus si nombreux qu’il a fallu de l’aide pour l’accueil.

Même si ça n’a jamais arrêté depuis, n’allez pas croire que la route a été facile. Il a fallu dix ans pour convaincre le législateur de changer la loi sur les alcools et obtenir la permission de vendre du vin hors du domaine, alors financièrement c’était toute une galère les premières années. Mais ce n’est pas tout ! Rappelez-vous ce que nous pensions des vins québécois au début...

« Dans les années 1980, c’était perçu comme de la piquette chez les restaurateurs. Personne n’y croyait ! » se remémore le vigneron.

Restaurant par restaurant, épicerie par épicerie, l’Orpailleur a su confondre les sceptiques. Et aujourd’hui, il y a quelque 150 vignerons au Québec qui travaillent à bâtir une culture du vin. La demande pour les produits est actuellement plus grande que l’offre parce que tout s’est amélioré et que les Québécois ont découvert des vins d’ici qu’ils aiment, à un bon rapport qualité-prix.

Rude concurrence

Charles-Henri de Coussergues n’a jamais considéré les vignerons québécois comme ses concurrents. Il est actif dans leur association et rappelle que les concurrents viennent des autres pays, pas du nôtre. Avec ses associés, deux Québécois et un Français, il a beaucoup contribué à transmettre le savoir-faire en sol québécois.

L’Orpailleur, un nom trouvé par Gilles Vigneault, en référence aux chercheurs d’or qu’il y avait eu dans ce coin de pays, voit un bel avenir pour la viticulture du Québec. Il vient d’acheter le vignoble voisin, l’Union Libre, qui possède un terroir différent. Deux des filles de Charles-Henri de Coussergues l’ont rejoint dans l’aventure. Fêter 40 ans de « mariage » avec ses associés, sachant qu’une relève s’installe, c’est la joie. Mais attention, il n’y aura pas de retraite pour le paternel ! « Mon souhait est de mourir dans mes vignes ! »

L’Orpailleur

Année de fondation

1982

Fondateur

Hervé Durand, Charles-Henri de Coussergues, Frank Furtado, Pierre Rodrigue

Lieu du siège social

Dunham

Secteur d’activité

Agrotourisme, vignoble

Nombre d’employés

22

Profil de Charles-Henri de Coussergues