Un toit vert réclamé pour l'immense garage du tramway

Le gigantesque garage du tramway, grand comme six terrains de football dans le secteur Le Gendre, pourrait être doté d’un toit vert, comme le suggère l’opposition à l’hôtel de ville.

L’administration Marchand a choisi de donner suite à la proposition du conseiller du district Cap-Rouge-Laurentien, Louis Martin.

Ce dernier, qui préside aussi les séances du conseil municipal, demande que la toiture du futur centre d’exploitation et d’entretien « soit valorisée par une utilisation écologique, comme par une toiture végétalisée, des panneaux solaires, des serres ou un système de récupération d’eau de pluie ».

Personne n'y avait visiblement pensé avant au Bureau de projet. Ou du moins, l'idée n'avait pas été retenue. L’appel d’offres, qui est déjà lancé, ne prévoit aucune exigence relative à l’utilisation écologique de la toiture du garage, à l'heure actuelle. « Ça serait une occasion manquée. Je pense que la Ville devrait en faire une condition », a fait valoir le chef de l'opposition, Claude Villeneuve.

Démarche sérieuse

« On va regarder ce qu’on peut faire. On est sérieux là-dedans », a indiqué le maire de Québec Bruno Marchand lundi.

« Si on peut mettre une forêt sur le toit du centre d’exploitation, on va le faire. Est-ce que c’est possible ? Combien ça coûte ? Est-ce que ça altère les travaux ? Est-ce que ça rajoute des délais qu’on ne veut pas ? C’est ça qu’on va prendre en compter. L’idée est bonne mais on va voir ce qu’on peut faire », a-t-il ajouté.

Bien que le processus d’approvisionnement soit déjà en cours, il n’est pas trop tard pour corriger le tir et modifier les devis, assure le maire.

« Les discussions avec les consortiums se poursuivent. Il y a encore beaucoup de réunions avec le Bureau de projet. Prenons par exemple le scénario (de rue partagée) à Saint-Charles-Garnier; les consortiums sont encore en attente pour savoir quel scénario on va privilégier, ce qui va influencer la conception de référence. C’est la même chose pour le Centre d’exploitation. »

Même le chef de Québec 21, Éric Ralph Mercier, a appuyé l’idée d’un toit vert, bien qu’il soit contre le projet de tramway dans son ensemble. Il n’a pas manqué, lundi soir, de rappeler son opposition au projet qui va « éventrer la Ville pendant cinq ans ».