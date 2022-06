Une débroussailleuse lui sectionne la main

Une mère de famille victime d’un accident de débroussailleuse qui lui a gravement lacéré la main met en garde contre les dangers de tels outils si un périmètre de sécurité n’est pas respecté.

« Plus jamais, jamais, jamais je ne vais laisser mon conjoint passer le tracteur ou le fouet avec une personne ou un enfant proche, maintenant c’est vraiment la prudence », lance la Mirabelloise Mélissa Éthier.

Le 9 juin dernier, son conjoint Alex Boily terminait la coupe du gazon avec une débroussailleuse à lame quand la mère de quatre enfants s’est approchée pour lui signaler de ne pas couper certaines fleurs.

Par mesure de précaution, elle lui a demandé d’attendre un instant pour se reculer. Mais, avec le fort bruit de la machine, son conjoint ne l’a pas entendue.

Il s’est retourné et la débroussailleuse a accidentellement heurté la clôture. L’homme a perdu le contrôle du coupe-herbe qui a alors blessé sa conjointe.

« Ça m’a ramassé la main, raconte Mélissa Éthier, ça m’a coupé la paume du petit doigt jusqu’au pouce ».

Elle reconnaît aujourd’hui qu’il était très imprudent de s’approcher à « deux ou trois pieds » d’une machine comme celle-ci.

« La première cause d’accident avec une débroussailleuse, c’est justement le périmètre de sécurité qui n’est pas respecté », explique le formateur en débroussaillage, Martial Grenon.

Un rayon de sécurité de 15 mètres doit être maintenu en tout temps lorsqu’une débroussailleuse — qu’elle soit à lame ou à fil — est en marche, souligne l’expert.

Quotidien bouleversé

À la suite de l’accident, près de 11 heures auront été nécessaires pour procéder à l’opération de restructuration de la main de Mélissa Éthier.

« Je suis seulement capable de bouger mes doigts d’un millimètre. Ça va me prendre un an de réadaptation minimum et je ne retrouverai jamais ma mobilité à 100 % », dit-elle.

Résiliente, la femme de 41 ans est consciente que les prochains mois seront chargés de défis.

« Dans mon quotidien, cet accident-là fait en sorte que je ne pourrai plus travailler pendant un an. Malheureusement, je n’ai droit qu’à 15 semaines de chômage », se désole-t-elle.

Mélissa Éthier, qui travaillait en restauration, n’avait pas non plus réussi à souscrire à une assurance invalidité dans les dernières années puisqu’elle était en arrêt de travail forcé en raison de la pandémie.

« Avec le coût de la vie et le gaz qui augmente, ça va être difficile », assure-t-elle. Une campagne de sociofinancement a été lancée pour permettre à la famille de souffler un peu.